De renovação de CNH a consulta de multa: veja os serviços online do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) ampliou os serviços dos canais digitais. Agora, por meio do site (www.detran.sp.gov.br) é possível renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pedir a segunda via da carteira e fazer a transferência de veículos usados. Veja os novos abaixo:

Renovação Simplificada da CNH: quem precisar renovar a CNH pode realizar a solicitação online pelo portal do Detran.SP e agendar o exame com um profissional credenciado. A renovação simplificada abrange todas as categorias da CNH, mas não é possível em mudança de categoria.

Segundo o Detran, o atendimento nas clínicas médicas será feito com os devidos cuidados de higiene e saúde, com o uso de álcool gel 70% e máscara, equipamento de proteção individual obrigatório tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente. Com a aprovação no exame, é possível obter a nova CNH digitalmente, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), após o pagamento das devidas taxas (R$ 91,11 do exame médio, R$ 56,56 da taxa do Detran e R$ 11 de emissão pelo correio).

Segunda Via da CNH digitalmente: O documento pode ser solicitado pela perda, furto, roubo ou mau estado de conservação. A versão digital estará disponível ao cidadão de forma online para download no aplicativo “CDT – Carteira Nacional de Trânsito” do Governo Federal. O novo documento possui a mesma validade da habilitação original. O condutor do veículo faz o pedido pelo portal do Detran.SP e obterá o documento pagando as devidas taxas (R$ 45,56 da emissão e R$ 11 do custo de envio pelo correio).

Primeiro Registro Veicular: o pedido de registro do veículo zero-quilômetro é feito portal do Detran.SP. Após a solicitação, a pessoa consegue realizar o emplacamento em uma empresa estampadora credenciada de placas.

Transferência de veículos usados: é feito por meio do agendamento de uma vistoria em uma ECVs( Empresa de Vistoria veicular). O atendimento é realizado nas proximidades da residência ou estabelecimento do solicitante do serviço. Após obter o laudo veicular, é possível solicitar o serviço de transferência via portal do Detran.SP.

Licenciamento veicular anual 100 % digital: pode ser obtido de forma online e ainda ser salvo ou impresso do site oficial do Detran.SP ou Denatran (Departamento Nacional de Trânsito – ( https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br ) ou pelo aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”, disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. A impressão do documento do veículo pode ser feita em casa em uma impressora comum, no papel A4, em tinta preta, em página única.

Outros serviços

Com a ampliação os serviços oferecidos somam cerca de 60. Na página do Detran-SP, o cidadão consegue ainda consultar multas e débitos relacionados ao veículo, consultar as notificações de autuação do veículo, solicitar e acompanhar a defesa de uma multa e acessar a segunda via de multas para veículos registrados em outro estado.