De olho em PMEs, Nubank libera primeiro cartão para conta PJ

De olho no gigantesco mercado de pequenas e médias empresas no país, o Nubank anunciou, nesta quinta-feira, 15, que começou a liberar a função débito para clientes da conta PJ. É o primeiro cartão oferecido pela fintech para este público.

Com o novo cartão, os empreendedores individuais, autônomos e donos de pequenos negócios poderão fazer compras com a função débito e realizar saques em nome de suas empresas.

O design do cartão para pessoa jurídica tem a cor roxa mais escura e o nome customizado na parte frontal. Segundo a fintech, ele foi idealizado para diferenciar a versão corporativa da pessoa física. O cartão também vem com a opção contactless, que permite pagamentos por aproximação.

“Desde o começo, nosso objetivo foi criar um produto em parceria com nossos clientes, disponibilizando funções que solucionem as maiores dores dos empreendedores. Essa era uma das funções mais requisitadas e ficamos muito felizes em poder proporcionar mais essa opção de pagamento a eles.”, afirma David Vélez, fundador e presidente do Nubank.



Para solicitar o cartão PJ com função débito, os clientes devem acessar a área de configurações no aplicativo do Nubank e então a seção “Pedir função débito”. Depois, basta seguir o passo a passo, podendo inclusive customizar o nome da sua empresa na frente do seu cartão.

O Nubank criou a conta para pessoa jurídica em julho do ano passado e passou a oferecer funcionalidades parecidas com a conta digital para pessoa física, como pagamento de boletos e depósito via boleto, além de funcionalidades como a emissão de boletos de cobrança e o extrato digital para melhor controle contábil de suas finanças.