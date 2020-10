CVM oferece cursos gratuitos na Semana Mundial do Investidor 2020

A Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW 2020) será realizada entre os dias 5 e 10 de outubro e irá oferecer eventos gratuitos realizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais apoiadores da campanha.

As transmissões ao vivo irão debater temas como educação financeira, primeiros passos nos investimentos, pirâmides financeiras, fraudes, criptoativos, blockchain, fintechs e o papel da CVM no mercado de capitais.

A Semana Mundial do Investidor foi lançada pelas CVM de mais de 80 jurisdições em todo o mundo. Com a pandemia, a maioria dos eventos será realizada de forma remota e nas redes sociais.

Veja abaixo os principais cursos que serão oferecidos nas redes sociais da autarquia:

O que você precisa para poder investir em Valores Mobiliários?

Data: 5/10/2020 – 14h

Convidado: Bruno Luna, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da CVM

LIVE CVMEducacional Bate papo sobre o Mercado de Capitais Brasileiro

Data: 5/10/2020 – 17h30

Convidado: Felipe Paiva, Diretor de Relacionamento com Clientes & Pessoas Físicas da B3

Como escolher o investimento mais adequado ao seu perfil?

Data: 5/10/2020 – 10h

Convidado: José Carlos Margalho, inspetor de mercado de capitais da CVM

As Fintechs e o Mercado de Investimento

Data: 5/10/2020 – 14h

Convidado: Isac Costa, analista de mercado de capitais da CVM

LIVE – Fraudes Financeiras

Data: 6/10/2020 – 18h40

Moderadora: Ana Leoni (ANBIMA)

Convidados: José Alexandre Vasco (CVM) e Leandro Marques (DPDC Procon)

Webinar: Maturidade e Qualidade Financeira

Data: 6/10/2020 – 19h

Convidados: Jerson Laks, Coordenador do Centro para Doença de Alzheimer e outros transtornos relacionados no idoso do Instituto de Psiquiatria da UFRJ; Cristiane Branquinho – Promotora de Justiça e conselheira fiscal da AMPID (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência), e Pedro Aurelio Queiroz Pereira da Silva – Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.

A importância do mercado de capitais e o papel da CVM

Data: 7/10/2020 – 10h

Convidado: Ilene Noronha, analista de mercado de capitais da CVM

O processo regulatório da CVM

Data: 7/10/2020 – 14h

Convidado: Claudio Maes, gerente de desenvolvimento de normas da CVM

LIVE CVMEducacional Bate-papo sobre a cabeça do Investidor

Data: 7/10/2020 – 17h30

Convidado: Drª. Vera Rita de Mello Ferreira, Psicanalista e Doutora em Psicologia Econômica

Fraudes, Pirâmides e Esquema Ponzi: Cuidados ao investir

Data: 8/10/2020 – 10h

Convidado: Luis Felipe Lobianco, analista de mercado de capitais da CVM

Criptoativo: Riscos e cuidados

Data: 9/10/2020 – 10h

Convidado: Isac Costa, analista e mercado de capitais da CVM

LIVE CVMEducacional sobre Previdência

Data: 9/10/2020 – 17h30

Convidado: Mauricio Leister da Secretaria da Previdência (SPREV)

Webinar Educação Financeira para Jovens Adultos

Data: 9/10/2020 – 18h

Convidado: Fernando Castilhos de Araújo Galindo Felix, BNDES

