Creditas pagará 1ª parcela de empréstimos contratados na Black Friday

A Creditas anunciou nesta terça-feira, 10, uma ação especial para a Black Friday. Entre os dias 16 e 30 de novembro, a fintech pagará a primeira parcela de empréstimos contratados no período. A promoção é válida tanto para os contratos de empréstimos com garantia de veículos, como os de garantia de imóveis (home equity).

O preço não vai pesar no bolso. Os seus ganhos, sim. Aproveite a Black Friday da EXAME Research

Segundo a promoção, quem contratar o empréstimo só pagará a primeira parcela depois de 90 dias. As taxas para home equity são de 0,75% ao mês e de 1,39% ao mês para auto equity.

A Creditas também oferecerá condições especiais aos colaboradores das empresas parceiras da fintech. Na Creditas Store, plataforma de compras com desconto do valor na folha de pagamento, os produtos terão a carência de 90 dias para começarem a ser pagos e ao longo do mês. O prazo de 90 dias para o pagamento também se aplica para os contratos fechados no Empréstimo Consignado Privado, que tem taxas a partir de 0,99% ao mês.

Haverá descontos também na Creditas Home, segmento da fintech que oferece serviços no setor imobiliário. Neste caso, o cliente que contratar os pacotes de reforma ganhará até sete diárias de hotel durante o período da obra. Para quem for vender um imóvel pela solução, o ITBI será por conta da empresa.