Creditas oferece antecipação salarial sem juros duas vezes por ano

A Creditas, plataforma online de crédito com garantia do Brasil, passa a oferecer a antecipação salarial aos clientes, que poderá ser usada duas vezes por ano. O limite mensal que pode ser sacado pode ser equivalente a até 40% do valor total do salário.

A novidade possibilita a antecipação do pagamento dos dias já trabalhados no mês, conforme a necessidade do colaborador e sem a cobrança de juros. Isso porque a modalidade não é uma operação de crédito.

A opção ajuda a organizar as finanças para pagar o conserto do carro, entre outros gastos imprevistos, evitando o cheque especial.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que a empregadora tenha convênio com a Creditas para a oferta de crédito consignado online. Caso ainda não tenha, o funcionário pode enviar a sugestão ao departamento de recursos humanos da empresa.

Se a empresa já tem convênio com a Creditas, o processo para pedir a antecipação salarial é todo digital. Basta acessar o portal da solução, utilizando o CPF. Na tela inicial, aparecerá o aceite dos termos e campos para inserção das informações necessárias, como dados de contato e conta bancária para depósito. As transferências acontecem em até dois dias úteis.