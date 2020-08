Confira as dezenas sorteadas da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteou hoje o prêmio de R$ 12,5 milhões do concurso 2.289. As dezenas sorteadas foram: 06 – 09 – 34 – 37 – 38 – 45.

A quina teve 33 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 53.948,07. A quadra teve 2.808 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ R$ 905,72.

O próximo concurso (2.290) será no sábado (15). O prêmio é estimado em R$ 27 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Lotofácil da Independência

As apostas para a Lotofácil da Independência, que vai pagar um prêmio estimado de R$ 120 milhões, já podem ser feitas, em cartela específica, nas casas lotéricas. O sorteio está previsto para o dia 12 de setembro a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.