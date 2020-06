Feirão online de carros e motos oferece descontos de até 30%

As cinco marcas de concessionárias do Grupo Roma, que possui revendas da Fiat, Peugeot, Ford, Yamaha e Citroen nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), vão promover neste sábado (20) um feirão online de carros e motos no País. O evento acontece entre 9h e 16h, em uma live transmitida pelo Youtube.

Para pessoas físicas, os descontos oferecidos variam entre 5% 9%. Para pessoa jurídica, de 9% a 29%.

Um modelo Strada 1.4 é vendido de R$ 63,5 mil por R$ 47,6 mil, um desconto de 25%. Um Argo 1.8 automático que era vendido por R$ 75,8 mil é oferecido por R$ 63,9 mil durante o evento.

Consultores farão as apresentações das ofertas, que incluem a linha completa das marcas da organização, e as negociações e vendas podem ser realizadas diretamente pelo WhatsApp e plataforma própria dos vendedores, com segurança.

O evento acontecerá em quatro sessões de ofertas: entre 9h e 10hs, 11h e 12h, 13h e 14hs e 15h a 16h. Além das vendas remotas, as concessionárias estarão abertas para receber clientes.

Para facilitar vendas, o feirão utiliza a plataforma da Auto Avaliar para avaliação online dos automóveis seminovos e usados ofertados na troca por outro modelo.

O sistema permite que o consumidor envie pela internet as informações e fotos do carro e, na sequência, os representantes avaliam os dados e retornam com uma possibilidade de negociação.

Caso haja necessidade de financiamento na negociação, o consumidor preenche um formulário com os dados necessários para que a concessionária faça a análise e ofereça o crédito ao cliente.

A expectativa é comercializar 300 veículos no feirão. O tíquete médio das ofertas varia entre R$ 50 mil e R$ 60 mil por unidade, e o tempo de entrega dos veículos vendidos é de sete dias.

Serviço

Data: 20/06

Horário: das 9h às 16h

