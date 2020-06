Como cancelar a pausa do financiamento imobiliário na Caixa

As pausas em empréstimos e financiamentos, concedidas pelos bancos para ajudar clientes a ganhar fôlego financeiro em meio à pandemia, provocou dúvidas nos consumidores. Muita gente acreditou que a alternativa era isenta de juros, e somente depois que fez a opção descobriu que o saldo devedor aumentava. A pausa, na verdade, se trata de uma postergação das obrigações, tanto das parcelas quanto dos juros.

De acordo com levantamento feito pelo Reclame Aqui para a EXAME, 7.119 reclamações foram feitas sobre as pausas em financiamentos e empréstimos em três meses, de março a maio. O mês de abril concentrou reclamações: foram 4 mil no período.

Além de relatos sobre desconhecimento de que a opção acarretava em pagamento de mais juros, existem também depoimentos sobre dificuldades para fazer o pedido, principalmente na Caixa. Contudo, esses problemas já foram pelo menos parcialmente sanados pelo banco, pois em maio, o número de reclamações diminuiu.

Mas entre as reclamações figuram também dificuldades para cancelar o contrato. Quando se trata de pausas relacionadas a financiamentos imobiliários, foram feitas 695 reclamações. Delas, 170 se referem a cancelamento do pedido.

Um motivador para essas demandas pode ser o fato de que a Caixa estendeu a pausa do financiamento imobiliário automaticamente de 60 para 90 dias e posteriormente para 120 dias. Ou seja, transferiu, sem o consentimento expresso do consumidor, um ônus a mais, que pode ser relevante. Segundo simulação feita pela empresa de tecnologia Resale para a EXAME, a pausa no financiamento de imóvel pode dobrar o valor das prestações adiadas.

Há relatos de quem tenta cancelar a pausa, mas tem de realizar ligações para a central diversas vezes, levando até duas horas para ser atendido. Após o pedido de cancelamento, alguns clientes dizem que o banco dá 15 dias úteis para concluir o processo. Isso pode ser um problema principalmente para quem vendeu o imóvel e não pode realizar a transferência do financiamento na Caixa para o comprador enquanto o pedido de cancelamento da pausa não for concluído. A dificuldade gerou vídeos no Youtube sobre como cancelar a pausa.

Procurada, a Caixa esclarece que as prestações pausadas são incorporadas ao saldo devedor e diluídas no prazo remanescente do contrato. Não há alteração da taxa de juros contratada, apesar de o consumidor pagar juros por mais tempo.

O banco informa que a possibilidade de pedido de cancelamento da pausa emergencial está disponível no aplicativo Habitação Caixa e nos canais de telesserviço, pelos telefones 3004-1105 e 0800 726 0505, de segunda à sexta, de 8h às 20h, ou de forma automatizada pelo 0800 726 8068, de segunda a sexta, e aos sábados de 10h às 16h (exceto feriados).

Para os clientes que solicitaram a pausa anteriormente, mas não desejarem o aumento para 120 dias, foi disponibilizada uma opção específica para o cancelamento da prorrogação da pausa, através do aplicativo Habitação Caixa.

O cliente é orientado a aguardar o SMS conclusivo, que é enviado quando o pedido é processado.

O banco orienta ainda que o cliente verifique a necessidade de atualização da versão do app Habitação Caixa, nas lojas de aplicativos.