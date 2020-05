Clientes TIM podem usar auxílio emergencial para pagamento de faturas

A TIM passou nesta quarta-feira, 20, a aceitar o cartão virtual da Caixa para pagamento de faturas e recarga. Assim, os clientes poderão usar parte do auxílio emergencial oferecido pelo governo para manter o serviço de telefonia.

A operadora é a primeira a oferecer a possibilidade de uso do cartão de débito virtual da Caixa para os segmentos pós-pago e controle.

Os clientes poderão pagar suas faturas escolhendo a opção “pagar com cartão” na área logada do site da operadora. Já os usuários de planos pré-pagos podem fazer recargas com o auxílio emergencial por meio da plataforma de autoatendimento. Basta discar *244# no celular e inserir os dados necessários.

O cartão de débito virtual foi criado pela Caixa para facilitar o uso do dinheiro por quem recebeu o benefício do auxílio emergencial do governo e está disponível para mais de 100 milhões de correntistas.

Na pandemia, a operadora está oferecendo bônus de até 2 GB de dados para usuários de planos pós-pagos e controle. Já clientes do pré-pago têm até 100 MB de bônus por dia ao assistir ao vídeo educativo sobre o coronavírus e as recargas de até 20 reais tiveram a validade estendida para 60 dias.

A operadora reforçou também a oferta de serviços de educação e entretenimento, com gratuidade por 30 dias de apps como Playkids, Looke e E-book by Skeelo, entre outras iniciativas.