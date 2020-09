Clientes Nubank terão resgate planejado com rendimento de 100% do CDI

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 24, que disponibilizou a funcionalidade denominada de resgate planejado para todos os clientes. A ferramenta, que oferece rendimento acima de 100% do CDI para aqueles que escolhem uma data para o resgate de seus depósitos, foi lançada em agosto, mas estava em fase de testes.

Segundo a fintech, com o resgate planejado, o cliente pode optar por resgatar seu dinheiro em diferentes prazos vinculados a diferentes rendimentos — as taxas podem variam de acordo com as condições de mercado.

Não há um valor mínimo para depósitos e as operações podem ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, todos os depósitos feitos nesta modalidade têm a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos por CPF de até 250.000 reais.

Para usar a nova funcionalidade, basta entrar na opção Guardar Dinheiro dentro da conta do Nubank, separar o valor que deseja guardar e escolher a data para resgate entre as opções disponíveis. Os depósitos feitos na conta do Nubank na opção Disponível a qualquer momento continuam rendendo 100% do CDI e têm liquidez diária — ou seja, podem ser movimentados a qualquer momento.