Clientes do Itaú podem trocar de iPhone por um modelo novo a cada 21 meses

O Itaú Unibanco está lançando um programa que permitirá aos clientes trocar de iPhone por modelo mais novo a cada 21 meses. Quem aderir vai pagar uma parcela mensal (de, no mínimo, 140,91 reais) durante esses quase dois anos de vigência. Ao final desse período, o cliente terá pago cerca de 70% do valor do aparelho e poderá quitar os 30% restantes para ficar com o smartphone. Ou, se preferir, pode trocar o produto por uma versão mais nova, dando início assim a um novo ciclo de financiamento — sem precisar desembolsar os 30% restantes do empréstimo. A terceira opção é devolver o iPhone e sair do programa.

Segundo o Itaú, trata-se de uma das menores parcelas do mercado.“Estamos muito entusiasmados em apresentar a nossos clientes o novo programa ‘iPhone pra Sempre’, oferecendo uma forma totalmente inovadora para aquisição do smartphone. O mercado brasileiro geralmente trabalha com parcelas de até 12 vezes, o que torna o valor de cada parcela mais caro. Agora estamos tornando mais fácil para que mais clientes do Itaú possam desfrutar da experiência de alta qualidade do iPhone — e oferecendo a opção de atualizar para um novo modelo regularmente”, afirma Rubens Fogli, diretor de negócios digitais do Itaú Unibanco, em nota.

Para fazer parte do programa, o cliente do Itaú deve acessar a versão atualizada dos apps do banco ou da Itaucard, ir até a aba “Serviços” e escolher a opção “iPhone pra Sempre”. Ali, selecionar o modelo preferido, incluindo as versões de iPhone 11 e iPhone 11 Pro, o iPhone XR e também o iPhone SE, o lançamento mais recente da Apple.

Definido o modelo, o cliente recebe o iPhone no endereço indicado durante o processo de compra e passa a pagar, na fatura mensal de seu cartão, parcelas a partir de 140,91 reais sem juros. A oferta é limitada a um aparelho por CPF, válida para pessoas com limite disponível no cartão suficiente para cobrir o valor total do celular escolhido.