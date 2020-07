Clientes do banco Toyota podem prorrogar financiamento por mais 4 meses

O Banco Toyota estendeu nesta quinta-feira (9) o auxílio a clientes que desejam prorrogar parcelas de financiamento na pandemia. A partir de agora, até quatro parcelas poderão ser prorrogadas para o final do contrato.

Em abril, a instituição financeira já havia concedido o benefício de prorrogar o pagamento de três parcelas. Esses valores sofrem correção, mas não são cobrados encargos adicionais pelo adiamento.

Os clientes que postergaram as parcelas na campanha de abril poderão aderir novamente, estendendo, no total, até sete pagamentos para o final do contrato. A correção incide somente nas parcelas prorrogadas.

O novo serviço pode ser acessado pelo site do banco. Basta fazer login na área restrita e solicitar a mudança.