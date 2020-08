Casas Bahia, Americanas e Netshoes vão oferecer até 20% de cashback

Grandes marcas como Casas Bahia, Lojas Americanas, Ponto Frio, Natura, Netshoes e Extra vão oferecer super cashback e cupons de descontos turbinados durante toda a semana. A ação foi organizada para celebrar os oito anos de operação do Cuponomia, portal que reúne ofertas em cashback e cupons de desconto.

Algumas lojas devem dobrar a porcentagem de cashback no período, podendo dar até 20% do valor da compra de volta. Os cupons também serão turbinados para a data, chegando a 50% de desconto.

O portal ainda fez parcerias com as lojas online da Zattini, Compra Certa, Eudora, Animale, Vivara, Avast e muito mais. Ao todo são cerca de 20 grandes lojas do e-commerce.

A campanha de comemoração do aniversário Cuponomia vai do dia 24 ao 31 de agosto. Os descontos oferecidos são válidos somente em compras feitas pela internet e estão disponíveis no site.