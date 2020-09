Carteiras digitais voltam a ganhar destaque em bares e restaurantes

Os bares e restaurantes voltaram a liderar os locais onde o consumidores brasileiros mais utilizam as carteiras digitais como meios de pagamento. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Itaú Unibanco e divulgado com exclusividade pela Exame.

Desde o início de março, quando começou a quarentena no país devido à pandemia de coronavírus, os supermercados ocupavam a primeira posição, com 50% de participação.

“Nunca tínhamos observado um segmento ficar tão isolado na liderança. Isso refletiu a corrida das pessoas para estocar alimentos e outros itens básicos”, diz Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco.

Atualmente, os supermercados passaram a ter 23% de participação e os bares e restaurantes, 25%. Isso significa que a cada quatro pagamentos feitos com carteiras digitais, um foi realizado em um bar ou restaurante.

Segundo o levantamento, os bares e restaurantes sempre foram os preferidos dos brasileiros para pagar com carteira digital. Entretanto, com o fechamento dos estabelecimentos, houve uma queda de 33% para 10%. Estes 10% pagamentos feitos foram nos pedidos de pizza garantida pelo delivery.

Os números de pagamentos no setor de bares e restaurantes começaram a melhorar no semana do Dia dos Pais. Desde então, os resultados se mantiveram crescentes.