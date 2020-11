Carteira do PicPay passa a render 210% do CDI 

O PicPay anunciou que aumentou a rentabilidade da sua carteira digital. Desta maneira, a carteira, que rendia 100% do CDI, passou a render 210%. O rendimento terá liquidez diária, e já passa a valer automaticamente às pessoas físicas, incidindo em valores de até 250 mil reais disponíveis na carteira do usuário.

Com o aumento, a rentabilidade da carteira do PicPay passa ser maior do que a carteira dos concorrentes, Nubank e Mercado Pago, que rendem 100% do CDI.

O PicPay explicou que mantém 100% do saldo dos seus usuários investidos em títulos públicos federais, como exige o órgão regulador. Esta contrapartida garante toda segurança do dinheiro depositado no PicPay, sem necessidade do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Disse ainda que o aumento da rentabilidade da carteira visa estimular os usuários a explorar, com dinheiro em conta, as possibilidades de uso do ecossistema (leque de serviços) da fintech, como pagamentos com QR code em estabelecimentos comerciais e em lojas online, pagamentos de boletos, transferências entre pessoas, recarga de celular e, a partir do dia 16 de novembro, as transferências com o Pix.

“O rendimento de 210% do CDI é mais um passo para aumentar a nossa oferta de serviços – que ainda será muito maior – e fazer cada vez mais parte do dia a dia das pessoas”, afirma Anderson Chamon, diretor de produtos e tecnologia e co-fundador do PicPay.