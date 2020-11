Cansado do home office em casa? 30 imóveis para alugar fora da cidade

A pandemia completou sete meses no país. Neste cenário, trabalhadores que continuam de home office podem estar se sentindo “sufocado”. Isso é especialmente verdadeiro para quem tem filhos em casa, já que em muitas cidades as instituições de ensino ainda não reabriram.

Com a flexibilidade de trabalhar e ter aulas onde quiser, não parece uma má ideia trocar um apartamento apertado por uma casa no campo ou na praia, com quintal, nem que seja por alguns dias ou uma semana. Ainda mais em um momento no qual as viagens seguem restritas.

Segundo o Vrbo, site de aluguel de imóveis de temporada, essas escapadas vêm sendo uma alternativa. Desde o início da pandemia houve na plataforma um aumento de procura por imóveis que antes somente eram demandados para férias e feriados e têm mais opções para locação agora. O fenômeno até ganhou um termo próprio: flexcation, que consiste na possibilidade de viajar, manter o trabalho remoto e aproveitar outros momentos em família.

Melanie Fish, diretora de relações públicas da Vrbo, nota que imóveis que oferecem aos viajantes uma boa conexão de internet estão cada vez mais valorizados. “Além disso, percebemos uma maior procura por imóveis com jardins, pelo maior contato com a natureza”. A maior parte das reservas são para famílias com mais de 4 pessoas e para destinos mais próximos dos grandes centros, que podem ser acessados de carro. A maior parte corresponde a hospedagens mais longas, entre 7 e 14 noites.

Nas dez cidades mais buscadas na plataforma em novembro, concentradas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, é possível alugar um imóvel por R$ 1,1 mil a R$ 5,2 mil por semana, segundo levantamento feito pelo Vrbo para a EXAME. Entre elas estão incluídas Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, em São Paulo; e Arraial do Cabo e Búzios, no Rio.

Veja abaixo preços de imóveis nas dez cidades mais buscadas na plataforma da Vrbo em novembro.

Ubatuba, SP

Ubatuba, em São Paulo: uma das mais de 300 cidades no mundo com mais de 100.000 hóspedes via Airbnb Ubatuba, em São Paulo: uma das mais de 300 cidades no mundo com mais de 100.000 hóspedes via Airbnb

Casa com 2 quartos a 30 metros da praia Pereque-Açú – R$ 3.930,00

Apartamento com 2 quartos com acesso a pé para a praia de Maranduba – R$ 2.034,00

Apartamento com 2 quartos perto da praia de Itaguá – R$ 2.948,00

Guarujá, SP

Fachada do Sofitel Guaruja Jequitimar, no Guarujá (SP) Fachada do Sofitel Guaruja Jequitimar, no Guarujá (SP)

Apartamento com 3 quartos pé na areia em Pitangueiras – R$ 5.239,00

Apartamento com 2 quartos próximo à praia da Enseada – R$ 1.440,00

Apartamento com 2 quartos a 100 metros da praia de Pitangueiras – R$ 2.375,00

São Sebastião, SP

Praia de Camburi, em São Sebastião (SP): mais folgas no horizonte Praia de Camburi, em São Sebastião (SP): mais folgas no horizonte

Casa com 2 quartos em condomínio fechado de Juquehy – R$ 4.200,00

Casa com 3 quartos em condomínio fechado a 50 m da praia de Maresias – R$ 3.246,00

Apartamento com 2 quartos a 100 metros da praia de Maresias – R$ 2.791,00

Bertioga, SP

PRAIA DA ENSEADA, EM BERTIOGA: os imóveis da cidade valorizaram em 2017; os mais caros estão na Riviera de São Lourenço | Du Zuppani/Pulsar Imagens / PRAIA DA ENSEADA, EM BERTIOGA: os imóveis da cidade valorizaram em 2017; os mais caros estão na Riviera de São Lourenço | Du Zuppani/Pulsar Imagens /

Casa com 2 quartos em condomínio a 500 m da praia de Boracéia – R$ 2.620,00

Apartamento com 3 quartos com vista para o mar da praia de Maitinga – R$ 2.679,00

Apartamento com 2 quartos em condomínio na praia de São Lourenço – R$ 4.403,00

Cabo Frio, RJ

Cobertura com 2 quartos a uma quadra da praia do Centro – R$ 3.176,00

Casa com 2 quartos perto de Peró – R$ 1.197,00

Cobertura com 4 quartos em Braga – R$ 3.457,00

Rio de Janeiro, RJ

Casal em praia no Rio de Janeiro: reabertura na cidade será gradual Casal em praia no Rio de Janeiro: reabertura na cidade será gradual

Apartamento com 3 quartos perto do Aterro do Flamengo – R$ 2.075,00

Apartamento com 1 quarto de frente para a praia de Copacabana – R$ 2.318,00

Casa com 4 quartos na Barra da Tijuca – R$ 4.344,00

Búzios, RJ

Praia Brava em Búzios, RJ Praia Brava em Búzios, RJ

Casa com 2 quartos perto da Praia de Geribá – R$ 1.978,00

Casa com 3 quartos perto da praia de Geribá – R$ 3.468,00

Casa com 5 quartos no Centro – R$ 3.421,00

Arraial do Cabo, RJ

Apartamento com 1 quarto com vista da Prainha – R$ 3.220,00

Casa com 3 quartos no recanto entre mar e lagoa na Figueira – R$ 3.568,00

Apartamento com 2 quartos e vista parcial do mar da Prainha – R$ 2.614,00

Ilhabela, SP

Casa com 3 quartos no Bexiga, perto da praia do Curral – R$ 3.389,00

Chalé com 1 quarto na região sudeste da ilha – R$ 2.109,00

Sobrado com 2 quartos no bairro Reino – R$ 3.500,00

Porto de Galinhas, PE

Porto de Galinhas, em Pernambuco: as buscas por destinos domésticos estão em alta entre turistas Porto de Galinhas, em Pernambuco: as buscas por destinos domésticos estão em alta entre turistas

Casa com 3 quartos a 700 metros do Centro – R$ 1.956,00

Apartamento com 3 quartos perto da praia do Cupê – R$ 2.218,80

Casa com 3 quartos em condomínio no Centro – R$ 2.872,00