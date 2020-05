Caixa vai abrir 900 agências neste sábado para pagar 1ª parcela do auxílio

A Caixa abre 900 agências neste sábado (23), das 8h às 12h, para pagar a primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em maio, junho e julho que já tiveram o pedido aprovado a partir de maio.

Os trabalhadores poderão receber o dinheiro nas contas indicadas ou sacá-lo nas agências. O banco garante que todos os trabalhadores serão atendidos, independente do horário de chegada. Ou seja, não é necessário madrugar nas filas.

Veja quais agências vão abrir para o saque em espécie do dinheiro

O calendário do novo lote de pagamento da primeira parcela vai até o dia 29 de maio. No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição para 8,3 milhões de brasileiros.

O novo lote é pago de forma escalonada, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, conforme o calendário a seguir:

19 de maio – nascidos em janeiro

20 de maio – nascidos em fevereiro

21 de maio – nascidos em março

22 de maio – nascidos em abril

23 de maio – nascidos em maio/junho/julho

25 de maio – nascidos em agosto

26 de maio – nascidos em setembro

27 de maio – nascidos em outubro

28 de maio – nascidos em novembro

29 de maio – nascidos em dezembro

Segunda parcela

Para o público que começa a receber a primeira parcela agora, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.

Os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a segunda parcela. O calendário vai até o dia 29 de maio, seguindo o dígito final no Número de Inscrição Social (NIS).

Para quem teve pedido aprovado até o dia 30 de abril a Caixa deposita a segunda parcela por uma conta digital do banco, aberta a todos gratuitamente, até o dia 26 de maio. A conta pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

O saque em dinheiro da segunda parcela ocorrerá entre 30 de maio e 13 de junho, conforme o mês de nascimento do beneficiário.