Caixa: usuário com erros no cadastro pode desbloquear auxílio via app

Por Redação com Estadão Conteúdo

A Caixa Econômica Federal informou na manhã deste sábado que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram suas contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Para isso, é necessário seguir as orientações do aplicativo para enviar uma documentação.

“O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas”, afirma a instituição.

Aqueles cujas as contas apresentaram indícios claros de fraudes deverão realizar o desbloqueio na agência bancária. Desde a última quinta-feira, 23, o app Caixa Tem exibe uma mensagem com a data que a pessoa deve ir até o banco.

O calendário segue o mês de aniversário e visa evitar aglomerações nas portas das agências. Veja quando procurar a ir à agência para desbloquear o app.

Nascidos em abril e maio: de 27 a 31 de julho

Nascidos em junho e julho: 3 a 7 de agosto

Nascidos em agosto, setembro e outubro: 10 a 14 de agosto

Nascidos em dezembro: 17 a 21 de agosto

Em entrevista coletiva realizada, Pedro Guimarães, presidente da Caixa explicou que o calendário de desbloqueio é escalonado porque segue as datas de recebimento do auxílio emergencial.“A pessoa que nasceu em novembro e receberá em agosto, por exemplo, não precisa neste momento realizar o desbloqueio. Fizemos isso porque vimos filas em algumas agências. E queremos reduzir ao máximo as filas.”