Caixa deve impedir saque instantâneo do FGTS de R$ 1.045

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o banco conversa com o governo para impedir o saque instantâneo de até R$ 1.045 FGTS emergencial. Isso porque o FGTS será pago paralelamente ao pagamento das parcelas do auxílio emergencial, o que pode causar aglomerações nas agências.

O calendário de pagamento do FGTS começa na próxima semana, no dia 15 de junho, e ainda não foi divulgado pela Caixa.

A Caixa deve fazer o depósito de até R$ 1.045 no cartão de débito virtual do banco, e o saque acontecerá alguns dias depois, segundo Guimarães. Com o cartão, é possivel pagar faturas do cartão de crédito. pagar contas de concessionárias de água, luz e gás e realizar compras em sites e estabelecimentos com maquininhas que aceitam o cartão. São 10 milhões de maquininhas aptas a aceitar o pagamento em todo o país, segundo o banco.

Segundo o executivo, a medida, já aplicada no calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, visa acelerar os pagamentos ao mesmo tempo em que possibilita organizá-los melhor, evitando filas nas agências. “Além disso, dos 60 milhões que vão receber o FGTS, mais de 20 milhões não têm conta em banco. É uma bancarização importante”, completa o executivo.

Para utilizá-lo, o primeiro passo é atualizar o Caixa Tem. Depois, entrar no aplicativo e acessar o ícone Cartão de Débito Virtual. Ele é o último da tela inicial.

Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do aplicativo. Em seguida, irá aparecer os seguintes dados: nome, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”.

O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código.