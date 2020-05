Caixa responde que falhas em aplicativos podem ocorrer por alta demanda

Após mais de uma semana de relato de problemas, a Caixa informa que o aplicativo Caixa Tem está disponível “24 noras por dia, todos os dias, e ressalta que ele chegou a registrar, em um único dia, 20 milhões de transações”.

Contudo, o banco diz que “implementa continuamente melhorias nas soluções de tecnologia, mas, considerando o grande volume de acessos, podem ocorrer intermitências no serviço nos momentos de maior concentração”.

Para agilizar a navegação na plataforma, a Caixa diz que liberou uma nova versão do aplicativo, com o objetivo principal de gerenciar o acesso ao aplicativo, priorizando o público-alvo do auxílio emergencial, que são os inscritos no CadÚnico e que não indicaram contas para recebimento, seja da Caixa ou de outros bancos. Beneficiários do Bolsa Família, quem já tem poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o app.

Também foi ampliada a capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato, nos horários de maior utilização.

O banco também diz que foi lançada uma nova versão do Caixa Tem, com a funcionalidade de “saque sem cartão”, que poderá ser efetuado de acordo com o calendário de saque em espécie.

Apesar de problemas de suspensão dos serviços, a Caixa reforça que não é necessária corrida às agências ou às lotéricas para realizar os saques em espécie. Bastará informar no Caixa Tem o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a Caixa escalonou o calendário de saque da seguinte forma:

• 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

• 28 de abril – nascidos em março e abril

• 29 de abril – nascidos em maio e junho

• 30 de abril – nascidos julho e agosto

• 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

• 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Pausa habitação

A Caixa também informa que é possível solicitar a pausa no pagamento de até três prestações para os contratos habitacionais adimplentes ou com até duas prestações em atraso, através do app Habitação ou do telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades, opção 7 da URA), de segunda à sexta feira, das 08h às 20h.

Contudo, em decorrência do grande volume de acessos, também pode haver intermitência momentânea nos canais de atendimento para serviço. Até o momento, mais de 1,8 milhões de clientes já conseguiram registrar os seus pedidos nos canais disponibilizados.

Exame Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Veja o passo a passo para solicitar a suspensão temporária da prestação habitacional pelo APP Habitação:

• Acessar o aplicativo Habitação Caixa;

• Clicar na opção Solicitar Pausa Emergencial;

• Efetuar login;

• Ler as orientações e clicar em Próximo;

• Informar o número do celular e autorizar a Caixa a enviar SMS sobre a solicitação;

• Clicar em Solicitar Pausa.