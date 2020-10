Caixa reduz juros para imóveis. Veja o impacto no financiamento e compare

A Caixa recentemente baixou os juros mínimo para financiamento de imóveis de 6,75% para 6,25% ao ano. Mas qual foi efetivamente o impacto do corte no financiamento?

No caso de quem deseja financiar um imóvel de R$ 500 mil, dando 20% do valor do imóvel como entrada, e consiga contratar a nova taxa mínima de juros cobrada, a primeira prestação cai de R$ 3,4 mil psra R$ 3,2 mil. Ao final do financiamento, a nova taxa significa uma economia de R$ 29 mil em pagamento de juros.

O financiamento de imóveis desse valor também se tornou mais acessível com a nova taxa. Antes era necessário ter uma renda familiar de R$ 11,3 mil para financiar um imóvel de R$ 500 mil no banco. Agora, é possível financiá-lo com renda familiar a partir de R$ 10,8 mil.

Veja abaixo o que mudou no caso de um mutuário que resolva financiar 80% do valor do imóvel em 30 anos:

Juros mínimo atual – de 6,25% ao ano

Valor do Imóvel Valor Financiado CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira Parcela Última Parcela Soma das Parcelas Renda Necessária R$ 500 mil R$ 400 mil 6,91% R$ 3.249,45 R$ 1.182,47 R$ 812.620,08 R$ 10.831,48 R$ 375 mil R$ 300 mil 6,96% R$ 2.443,33 R$ 893,10 R$ 611.715,06 R$ 8.144,45 R$ 250 mil R$ 200 mil 7,06% R$ 1.637,22 R$ 603,74 R$ 410.810,04 R$ 5.457,41 R$ 125 mil R$ 100 mil 7,35% R$ 831,11 R$ 314,37 R$ 209.905,02 R$ 2.770,37

Juros mínimo anterior – de 6,75% ao ano

Valor do Imóvel Valor Financiado CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira Parcela Última Parcela Soma das Parcelas Renda Necessária R$ 500 mil R$ 400 mil 7,41% R$ 3.406,76 R$ 1.182,91 R$ 841.016,02 R$ 11.355,88 R$ 375 mil R$ 300 mil 7,46% R$ 2.561,32 R$ 893,43 R$ 633.012,01 R$ 8.537,74 R$ 250 mil R$ 200 mil 7,55% R$ 1.715,88 R$ 603,96 R$ 425.008,01 R$ 5.719,61 R$ 125 mil R$ 100 mil 7,85% R$ 870,44 R$ 314,48 R$ 217.004,00 R$ 2.901,47

Caixa oferece juros mais baixos e crédito mais barato

Segundo levantamento do comparador de crédito imobiliário MelhorTaxa para a EXAME, a Caixa continua a cobrar o menor juros nas linhas indexadas à TR. Atualmente os bancos cobram taxas que variam atualmente de 6,25% a 8,60% ao ano.

Mas a taxa de juros é só um primeiro indicador que o consumidor deve olhar ao buscar financiar um imóvel. O mais importante é comparar o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento entre os bancos. Isso porque pode ser que o banco ofereça uma taxa de juros menor, mas no final das contas, considerando o preço do seguro e outras despesas do financiamento, o crédito pode ficar mais caro.

Veja abaixo os bancos que oferecem o financiamento mais barato no caso de um mutuário de 30 anos que resolva financiar um imóvel de R$ 500 mil, dê R$ 100 mil de entrada e parcele os R$ 400 mil restantes por 360 meses:

Banco Juros Efetivo Ano CET (Custo Efetivo Total Ano) Primeira Parcela Última Parcela Soma das Parcelas Renda Necessária Caixa 6,25% 6,91% R$ 3.249,45 R$ 1.182,47 R$ 812.620,08 R$ 10.831,48 Itaú 6,90% 7,50% R$ 3.435,15 R$ 1.171,81 R$ 848.405,84 R$ 11.450,49 Santander 6,99% 7,55% R$ 3.487,45 R$ 1.167,38 R$ 837.869,79 R$ 11.624,82 Bradesco 6,80% 7,59% R$ 3.450,86 R$ 1.188,92 R$ 848.517,77 R$ 11.502,86 BB 7,95% 8,60% R$ 3.784,35 R$ 1.185,12 R$ 909.404,00 R$ 12.614,51

A Caixa cobra tanto a menor taxa de juros quanto oferece o menor CET nos financiamentos. O banco é seguido pelo Itaú. Depois, vêm, em ordem, Santander, que anunciou redução de juros do crédito imobiliário para 6,99% em plena pandemia, Bradesco e Banco do Brasil.

A diferença, ao final do financiamento, é relevante, considerando que o mutuário, naturalmente, não amortize as parcelas antes do tempo e consiga, de fato, contratar o financiamento pela taxa mínima anunciada pelo banco. Enquanto na Caixa o mutuário terá de pagar R$ 812,6 mil, no BB o valor sobe para R$ 909,4 mil. Ou seja, cerca de R$ 96 mil a mais.

A renda necessária para ambos os financiamentos também muda, já que quanto mais caro o financiamento mais as parcelas pesam no orçamento. Na Caixa, é necessário ter renda familiar de R$ 10,8 mil, enquanto no BB ela sobe para R$ 12,6 mil. Enquanto o valor da primeira parcela na Caixa será de R$ 3,2 mil, subirá para R$ 3,7 mil no BB.

Nem sempre o banco onde o mutuário tem conta oferece a melhor condição. Por isso, vale sempre pesquisar. Os bancos estão com apetite para oferecer crédito e a competição está mais acirrada agora.

O que também pesar na escolha

Outras condições oferecidas pelos bancos, como prazo máximo de financiamento e valor máximo financiado, também podem ser importantes para quem está com o orçamento apertado, já que podem exigir um valor menor de entrada e diluir mais as parcelas ao longo do tempo.

Ao optar por financiamentos com prazos maiores, contudo, o mutuário tem de ter consciência que o benefício tem um custo: terá de pagar juros por mais tempo.

Rafael Sasso, cofundador da MelhorTaxa, também alerta para a venda casada no financiamento, que pode gerar custos adicionais para o mutuário. “O banco pode oferecer um CET mais baixo, mas condicionar o financiamento a um pacote de serviços anual caro. É necessário fazer a conta para verificar se vale a pena”.

Outras linhas de financiamento disponíveis

Desde o ano passado a Caixa passou a oferecer duas novas modalidades de financiamento: indexada ao IPCA e prefixado. Enquanto no financiamento com juros fixos o cliente tem a segurança de que a parcela não vai oscilar pelos próximos 30 anos, o financiamento pelo IPCA tem juros menores. Contudo, o mutuário topa o risco de oscilação da inflação.

Recentemente o Itaú também anunciou uma nova modalidade de financiamento, corrigida pela caderneta de poupança. Ela cobra taxa fixa de 3,99% mais o juro remuneratório da poupança, chegando a um índice atual de 5,39% ao ano. Nesta linha, existe um teto de taxa de juros, limitado a 10,16% ao ano.