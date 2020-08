Caixa reduz o horário de atendimento nas agências bancárias

A Caixa informou que a partir de terça-feira, 18, suas agências bancárias irão funcionar das 8 às 13 horas. Desta maneira, o banco reduziu o horário de atendimento em 1 hora. Anteriormente, o horário era das 8 às 14 horas.

Apesar da redução, a Caixa reforça que os clientes não precisam madrugar nas filas para ser atendidos. Segundo o banco, todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas.

O atendimento nas agências são para os serviços considerados essenciais, como saque do auxílio emergencial, saque sem cartão e senha de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), saque do seguro-desemprego, do abono salarial e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além do desbloqueio de cartão e senhas de contas.

A Caixa destaca ainda que os recursos do Saque Emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app.