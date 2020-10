Caixa recebeu mais de 1 milhão de cadastros para o PIX

Desde segunda-feira, 5, mais de 1 milhão de clientes da Caixa já cadastraram a chave do PIX pelo app e o internet banking. A nova modalidade de pagamento, que entrará em operação no dia 16 de novembro, vai simplificar a transferência de dinheiro, realizando as operações em poucos segundos.

O serviço estará disponível 24h por dia, sete dias por semana e em todos os dias do ano. O cliente poderá ser identificado com apenas uma informação, a Chave PIX, e entre os clientes Pessoa Física, não haverá cobrança de tarifas.

Com essa chave, não será mais necessário informar número de conta e agência ao realizar as operações. O cliente poderá utilizar o CPF, CNPJ, número de telefone ou e-mail do destinatário para realizar uma transferência, que serão vinculados a conta corrente ou poupança, em substituição aos dados bancários. Também será possível realizar transações por meio do QR Code.

O procedimento pode ser feito no banco de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Ao acessar o canal digital escolhido, o cliente vai clicar no ícone “Pix” e depois no item “Cadastrar Chave”. No próximo passo, o cliente vai optar pelo tipo de chave que ele deseja cadastrar. É possível vincular o registro no Pix ao CPF, número do celular, e-mail ou gerar uma chave aleatória.

Nos próximos passos, o cadastro já é concluído, com a confirmação das informações do usuário. A opção de chave aleatória é um conjunto de números, letras e símbolos que vai identificar a conta de destino dos recursos, uma alternativa para os clientes que preferem não compartilhar dados nas transações financeiras.