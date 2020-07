Caixa reabre calendário do PIS 2019/2020

Os trabalhadores que não sacaram o abon até o dia 29 de maio terão uma nova oportunidade. A Caixa liberou novamente o saque do abono salarial referente àquele exercício.

O calendário tem início no dia 16 de julho e vai até dia 30 de junho de 2021 e segue o mês de nascimento do trabalhador. As datas são as mesmas para o saque do calendário 2020/2021. Veja abaixo:

Nascido em Recebem a partir de Julho 16 de julho de 2020 Agosto 18 de agosto de 2020 Setembro 15 de setembro de 2020 Outubro 14 de outubro de 2020 Novembro 17 de novembro de 2020 Dezembro 15 de dezembro de 2020 Janeiro 19 de janeiro de 2021 Fevereiro 19 de janeiro de 2021 Março 11 de fevereiro de 2021 Abril 11 de fevereiro de 2021 Maio 17 de março de 2021 Junho 17 de março de 2021

Os beneficiários poderão sacar com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento.

Quem tem direito ao Abono Salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor do abono pode chegar a 1 salário mínimo (R$ 1.045) e é associado ao número de meses trabalhados no exercício anterior. Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.