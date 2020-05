Caixa paga segunda parcela dos R$ 600 para nascidos em março e abril

A Caixa paga nesta quinta-feira, 21, a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para os beneficiários que tiveram conta poupança digital aberta pelo banco e que nasceram no meses de março e abril.

Neste primeiro momento, o crédito estará disponível apenas para compras com o cartão de débito virtual e o pagamento de boletos e concessionárias.

O saque do dinheiro seguirá outro calendário. Para os nascidos em março, o dinheiro pode ser sacado dia 2 de junho. Já no dia seguinte, o saque será para os nascidos em abril. Confira os calendários abaixo:

Calendário da segunda parcela- crédito na Poupança Social

20 de maio: nascidos em janeiro e fevereiro

21 de maio: nascidos em março e abril

22 de maio: nascidos em maio e junho

23 de maio: nascidos em julho e agosto

25 de maio: nascidos em setembro e outubro

26 de maio: nascidos em novembro e dezembro

Saque

Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança Caixa ou conta em outro banco.