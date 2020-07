Caixa paga primeira parcela do auxílio de R$ 600 para 2,4 milhões

A Caixa inicia nesta segunda-feira, 13, a primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados no início do mês de junho. São cerca de 2,4 milhões de pessoas neste grupo.

Desta maneira, os trabalhadores nascidos entre julho e setembro já podem sacar o dinheiro. Já os nascidos entre outubro e dezembro poderão sacar a partir de amanhã, 14.

O calendário de saque para estes beneficiários foi antecipado do dia 18 de julho para o dia 14. O crédito entre 600 reais e 1.200 reais já foi sido depositado para este público na conta poupança digital, entre os dias 16 e 17 de junho.

Nas datas disponíveis para saque, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.