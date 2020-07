Caixa paga nova parcela do auxílio emergencial hoje; veja quem recebe

A ajuda do governo para autônomos, desempregados e trabalhadores informais entra em sua reta final. A quarta parcela do auxílio emergencial – de um total de cinco – começará a ser paga pela Caixa nesta quarta-feira, 22, para os beneficiários nascidos em janeiro que receberam a primeira prestação em abril.

Como o crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário, também será depositado hoje o dinheiro da primeira, da segunda e da terceira parcela para os nascidos em janeiro (confira abaixo). O dinheiro será depositado na conta poupança social, e o saque – também escalonado – começa no sábado, dia 25.

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 22 de julho 25 de julho fevereiro 3,5 milhões de pessoas 24 de julho 01 de agosto março 3,9 milhões de pessoas 29 de julho 01 de agosto abril 3,8 milhões de pessoas 05 de agosto 08 de agosto maio 3,9 milhões de pessoas 05 de agosto 13 de agosto junho 3,9 milhões de pessoas 07 de agosto 22 de agosto julho 3,8 milhões de pessoas 12 de agosto 27 de agosto agosto 3,9 milhões de pessoas 14 de agosto 1º de setembro setembro 3,9 milhões de pessoas 17 de agosto 05 de setembro outubro 3,9 milhões de pessoas 19 de agosto 12 de setembro novembro 3,7 milhões de pessoas 21 de agosto 12 de setembro dezembro 3,7 milhões de pessoas 26 de agosto 17 de setembro

Também, nesta quarta-feira, será paga a quarta parcela para os beneficiários do programa Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 3. Neste caso, o pagamento é feito automaticamente, desde que o valor do auxílio emergencial seja maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Ao longo dos últimos três meses, 65,2 milhões de brasileiros foram contemplados com uma ajuda de 600 reais – ou de 1.200 reais –, resultando em um repasse de mais de 121 bilhões de reais até o momento. Esse dinheiro fez a diferença para muitos brasileiros. Mas o programa também deixa lições.

A primeira delas se refere às intercorrências registradas no aplicativo pelo vultoso número de acessos. A segunda tem a ver com fraudes que levaram a Caixa a bloquear contas suspeitas. Segundo o balanço mais recente, 78 milhões de reais dos 222,9 milhões de reais repassados indevidamente a quem não tinha direito já foram recuperados.