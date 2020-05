Caixa paga 1ª parcela do auxílio de R$ 600 para nascidos em setembro

A Caixa, paga, nesta segunda-feira, 26, a primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em setembro que já tiveram o pedido aprovado. Os trabalhadores poderão receber o dinheiro nas contas indicadas ou sacá-lo nas agências.

O calendário vai até o dia 29 de maio. No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição para 8,3 milhões de brasileiros.

O lote será pago de forma escalonada, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, conforme o calendário a seguir:

9 de maio – nascidos em janeiro

20 de maio – nascidos em fevereiro

21 de maio – nascidos em março

22 de maio – nascidos em abril

23 de maio – nascidos em maio/junho/julho

25 de maio – nascidos em agosto

26 de maio – nascidos em setembro

27 de maio – nascidos em outubro

28 de maio – nascidos em novembro

29 de maio – nascidos em dezembro

Segunda parcela

Para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.