Caixa finaliza pagamento da 2ª parcela do auxílio de R$ 600 neste sábado 

A Caixa finaliza, neste sábado, 13, o calendário do saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores que receberam a primeira parcela até 30 de abril e nasceram em dezembro.

A partir de hoje o benefício desses trabalhadores será transferido automaticamente para contas da Caixa ou outros bancos, caso elas tenham sido indicadas no momento do cadastro.

Para facilitar o saque, a Caixa abrirá 680 agências das 8h às 12h. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, serão atendidas. Os trabalhadores vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando, o atendimento continua até o último cliente. Confira a relação das agências que irão abrir no endereço: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Quem não sacou no período previsto no calendário, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Para sacar o dinheiro, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências.

Os beneficiários nascidos em outros meses e que ainda não sacaram no período previsto no calendário, não precisam se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Terceira parcela

O calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial ainda não foi divulgado. Na última quinta-feira, 11, por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que as datas devem ser divulgadas na próxima semana.

Bolsonaro disse ainda que está em discussão a hipótese de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial e descartou a manutenção do atual valor. “A gente não pode gastar mais R$ 100 bilhões. Se nós nos endividarmos muito, a gente extrapola nossa capacidade de endividamento. Se nós não tivermos cuidado a Selic pode subir. Cada vez mais o que produzirmos de riqueza vai para pagar dívidas.”