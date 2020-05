Caixa diz que manterá agências abertas em SP mesmo com feriado

A Caixa Econômica Federal confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que irá manter suas agências em funcionamento nos próximos dias para atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial, a despeito do feriado decretado na cidade de São Paulo.

“Com o objetivo de evitar aglomerações, longas filas e a sobreposição de calendários, a Caixa informa que manterá as agências em funcionamento em todo o estado de São Paulo, de 8h às 14h, para atendimento do Auxílio Emergencial, conforme calendário divulgado. No sábado também haverá abertura de unidades”, informou a instituição por meio de nota.

Os outros grandes bancos nacionais ainda não se posicionaram.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou em entrevista nesta terça-feira, 19, à CNN Brasil que, se bancos quiserem manter funcionamento normal durante os feriados municipais antecipados para quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21 “basta pagar seus funcionários por isso”.

A cidade de São Paulo terá um megaferiado de cinco dias nesta semana, entre os dias 20 e 24 de maio. O objetivo é aumentar a taxa de isolamento na capital, em uma estratégia de reduzir a propagação do novo coronavírus.

No decreto assinado nesta manhã pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ficaram transferidos os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para a próxima quarta-feira, 20, e quinta-feira, 21. A sexta-feira, 22, será de ponto facultativo.

Há, ainda, um projeto em âmbito estadual para antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista (09 de julho) para a segunda-feira, 25. A Assembleia Legislativa afirmou que deve decidir sobre a proposta do governo até quinta-feira, 21.