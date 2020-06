Caixa divulga calendário de saque do FGTS de até R$ 1.045

A Caixa divulgou neste sábado, 13, o calendário do chamado saque emergencial do FGTS. O saque será limitado a 1.045 reais e a expectativa que 60 milhões de pessoas sejam beneficiadas.

Podem sacar os os trabalhadores que tenham contas ativas ou inativas com saldo do FGTS. A previsão é que sejam liberados 37,8 bilhões de reais.

Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou o saque será escalonado para evitar aglomerações nas agências bancárias devido à pandemia de coronavírus (covid-19).

São dois calendários. O primeiro, que tem início no dia 29 de junho, será para o crédito em conta. Este dinheiro será transferido para uma conta poupança social digital que será aberta pelo banco, como foi feito no pagamento do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Por meio desta conta digital será possivel realizar compras e realizar pagamentos.

“O saque será 100% digital, todos os 60 milhões de brasileiros terão uma conta poupança social digital. Cerca de 5 milhões já têm esta conta devido ao pagamento do outro benefício”, explica Guimarães.

Já o segundo calendário é a data que o trabalhador poderá transferir o dinheiro para o banco que desejar ou sacar o dinheiro em espécie. Veja os calendários abaixo:

Crédito em conta

Nascidos em janeiro: 29 de junho

Nascidos em fevereiro: 6 de julho

Nascidos em março: 13 de julho

Nascidos em abril: 20 de julho

Nascidos em maio: 27 de maio

Nascidos em junho: 3 de agosto

Nascidos em julho: 10 de agosto

Nascidos em agosto: 24 de agosto

Nascidos em setembro: 31 de agosto

Nascidos em outubro: 8 de setembro

Nascidos em novembro: 14 de setembro

Nascidos em dezembro: 21 de setembro

Disponível para saque e transferência

Nascidos em janeiro: 25 de julho

Nascidos em fevereiro: 8 de agosto

Nascidos em março: 22 de agosto

Nascidos em abril: 5 de setembro

Nascidos em maio: 19 de setembro

Nascidos em junho: 3 de outubro

Nascidos em julho: 17 de outubro

Nascidos em agosto: 17 de outubro

Nascidos em setembro: 31 de outubro

Nascidos em outubro: 31 de outubro

Nascidos em novembro: 14 de novembro

Nascidos em dezembro: 14 de novembro

App FGTS

A partir do dia 19 de junho, o trabalhador poderá consultar no app do FGTS o valor do saque emergencial. Se na conta do fundo, o trabalhador tiver um valor menor do que 1.045 reais ele poderá sacar o valor total. Se o valor for maior, o saque será limitado.

No aplicativo também será possível ver a data que o valor será creditado na poupança social digital.

Também será possível optar por não fazer o saque emergencial do FGTS. Por meio do app, o trabalhador deve informar à Caixa em até 10 dias antes da data prevista do crédito.

Existe a possibilidade também de solicitar o desfazimento do crédito automático depois que o depósito foi feito na conta social. Com a solicitação, os valores retornarão à conta do FGTS devidamente corrigidos. “Sem nenhum prejuízo ao trabalhador.”

Caso não haja movimentação na conta social até o dia 30 de novembro de 2020, o valor será devolvido à conta do fundo com a devida remuneração no período.