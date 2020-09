Caixa dá desconto de até 90% em renegociação de dívidas

A Caixa iniciou uma campanha para renegociação de dívidas de contratos em atraso que dá desconto de até 90% para os débitos. O maior desconto vale para pagamentos à vista e a ação “Você no Azul” será realizada até 31 de dezembro.

A campanha atinge 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$ 3 mil. As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso.

Os clientes que renegociarem seus contratos terão seu nome retirado de bureaus de crédito, como a Serasa.

Canais de atendimento

Para renegociar a dívida não é preciso sair de casa. O cliente pode renegociar seu contrato pelo WhatsApp no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone no número 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site.

Além de toda a rede de agências do banco, os clientes também podem renegociar dívidas nas lotéricas, no caso de valores até R$ 2 mil. Basta informar o CPF para pagar a dívida.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis também pelo Twitter e pelo Messenger do Facebook.

Caminhão Você no Azul:

Além de canais remotos e físicos, cinco caminhões percorrerão todas as regiões do país durante a campanha para renegociar débitos.

As primeiras cidades visitadas, até a primeira quinzena de outubro, são:

15 a 18/09

Governador Valadares (MG) e São Luís (MA)

21 a 25/09

Montes Claros (MG) e Belém (PA)

5 a 9/10

Pelotas (RS), Vitória (ES), Araçatuba (SP),

Teresina (PI) e Palmas (TO)

13 a 16/10

Porto Alegre (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), São José do Rio Preto (SP), Natal (RN) e Brasília (DF)