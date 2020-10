Caixa amplia limite do consignado para aposentados do INSS

A Caixa informou nesta terça-feira, 13, que ampliou o limite do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para até 35% dos rendimentos. Antes, o limite máximo de comprometimento era de 30%. O anúncio foi feito após a publicação da Medida Provisória 1.006/2020 que amplia a margem do consignado.

O banco explicou que os valores das prestações são iguais durante todo o contrato e descontados diretamente do salário ou benefício, sem a necessidade de emitir boletos ou comparecer em agências do banco para efetuar pagamentos.

Neste tipo de empréstimo, a Caixa cobra a taxa mínima de 1,34% e a máxima de 1,50% ao mês e o prazo máximo de pagamento de 84 meses.

Em relação à portabilidade, a Caixa afirmou que após a transferência do empréstimo, o saldo devedor é quitado junto ao banco original e passa a vigorar no banco. O cliente recebe o crédito do valor restante da operação. O valor máximo de empréstimo irá depender do valor do benefício recebido pelo aposentado ou pensionista. Confira as simulações:

Valor do benefício Valor do empréstimo -Margem de 30% Valor do empréstimo -Margem de 35% R$ 2.000 R$ 29.600,00 R$ 34,500,00 R$ 5.000 R$ 68,500,00 R$ 79,900,00

Sobre a MP

A nova margem consignável, possibilitada pela publicação da Medida Provisória 1006/2020 fica disponível para empréstimos contratados até dezembro, quando encerra o período de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Além de ampliar o percentual de comprometimento de renda destinado a empréstimos, a medida destina um percentual de até 5% do total do valor do benefício para saques ou pagamento da fatura do cartão de crédito, totalizando 40%.

Para contratos novos, renovações ou portabilidade de outros bancos, é possível utilizar um prazo de carência de até 90 dias para começar a pagar as prestações. O prazo do contrato original também pode ser aumentado na renovação, seja para diminuir o valor das parcelas mensais ou para aumentar o valor do crédito a receber.