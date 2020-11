Caixa abrirá agências no sábado para saque de auxílio e FGTS

A Caixa abrirá 772 agências nesta sábado, 7, em todo o país, das 8h às 12h, para atendimento a 6,9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio extensão.

Poderão sacar o dinheiro, os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4. Ao todo foram creditados R$ 5,7 bilhões para este público.

Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da poupança social digital os recursos ainda não utilizados do saque emergencial do FGTS.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado. A Caixa destaca que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Quem não quiser sacar o dinheiro, vale lembrar que continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.