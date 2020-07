C6 Bank permite operações de câmbio fora do expediente bancário

Os clientes da conta global do C6 Bank, que têm conta internacional com cartão de débito em dólar, podem fazer operações de câmbio fora do expediente bancário. Desta maneira, as operações podem ser realizadas 24 horas por dia.

Com o serviço de câmbio, é possível enviar, por meio do app do banco, seus recursos da conta-corrente em reais para a conta global mesmo nos finais de semana. A conta global C6 é um serviço que o C6 Bank oferece por meio da filial que a instituição financeira possui em Cayman.

A transferência de valores só é permitida entre a conta que o cliente tem no C6 Bank no Brasil e a conta internacional aberta por ele próprio no banco C6 em Cayman. Atualmente, a conta internacional está disponível apenas em moeda americana. Em breve, ficará disponível também em outras moedas, como euro e libra.

Cartão

Os clientes desta conta global têm um cartão de débito com cobrança de IOF de 1,1% nas compras internacionais. Além disso, a compra é feita com base na cotação do dólar comercial, mais vantajosa do que a do dólar turismo. Caso a compra ocorra em um país com moeda diferente do dólar, uma conversão automática para dólar é realizada, e é esse valor que o banco debita na conta internacional

O cartão de débito também permite sacar dinheiro nos terminais de autoatendimento da rede Cirrus. O cliente pode sacar até 500 dólares por vez, e há um limite de quatro saques por dia (ao custo de 5 dólares cada um).