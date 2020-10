BTG Pactual digital zera taxa de corretagem para operações day trade

O BTG Pactual digital anunciou nesta sexta-feira, 9, que zerou suas taxas de corretagem para operações de ações day trade. A novidade, que passa valer a partir de terça-feira, 13, é válida apenas para clientes que tem o modo “Day Trade” ativado. As operações podem ser feitas tanto por meio do Home Broker, Plataformas (Profit, Tryd e Pro-Trade) e App Trader do banco.

A partir de terça-feira o banco também reduzirá os custos de sua tabela de corretagem para todos os clientes na plataforma. O custo por ordem executada, que antes começava a partir de R$ 7,90 e podia chegar até R$ 0,50 dependendo do volume de operações, agora terá o valor inicial de R$ 4,50, podendo chegar até R$ 0,25. Como o BTG Pactual digital trabalha com corretagem regressiva, quanto mais o cliente opera, menos paga por ordem.

“Os novos benefícios são especialmente importante neste momento, em que observamos forte elevação no número de CPFs na B3”, afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Tendência de redução de custos

O BTG digital vem reduzindo taxas cobradas de clientes em um cenário de maior competição e mais pessoas operando no mercado, seguindo uma tendência nacional e também no exterior de zeragem de taxas para operações de compra e venda de ações.

Em agosto a corretora Toro zerou suas taxas de corretagem e foi seguida em setembro pela Rico. Mesmo corretoras que operam no exterior, como a Avenue, fizeram o movimento recentemente, acompanhando outras corretoras americanas.

A ausência de taxa de corretagem ou custos reduzidos é um incentivo para o investidor diversificar sua carteira de aplicações e obter maiores retornos no mercado, em um cenario de taxa Selic na mínima histórica.

A redução de custos também atinge outros produtos. Em agosto o banco de investimentos lançou o fundo “Prata FI Multimercado” com taxa de 0,1% ao ano. Em maio, reduziu a taxa do fundo “Tesouro Selic Previdência FI RF” para 0,2% ao ano. Em abril, lançou o Fundo “S&P 500 BRL FI Multimercado” com taxa de 0,1% ao ano. Por fim, em fevereiro, anunciou taxa de corretagem zero para minicontratos de índice Bovespa e dólar futuro;