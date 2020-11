BTG Pactual digital reduz taxa de corretagem para renda variável

O BTG Pactual digital reduziu os custos da tabela de corretagem para operações de renda variável em sua plataforma. Se antes ela começava em 7,90 reais e ia até 50 centavos de real, de acordo com o volume de negociações do investidor, agora a taxa inicia em 4,50 reais, chegando a 25 centavos.

Outra novidade é que a instituição “zerou” a taxa de corretagem para operações no módulo Day Trade – os chamados heavy users, que negociam diariamente na B3 por meio do home broker plataformas (Profit, Tryd e Pro-Trade) e App Trader do BTG Pactual digital.

“A redução da tabela visa democratizar ainda mais o acesso de investidores à bolsa. Com a queda nos ganhos de investimentos de renda fixa, mais pessoas físicas estão investindo em ações, buscando um retorno maior sobre seus investimentos”, afirma Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável e derivativos do BTG Pactual digital. “Já a eliminação da taxa para Day Trade tem como objetivo atrair esse cliente para outros investimentos do banco.”

O número de pessoas físicas que entraram na plataforma do BTG Pactual digital deu um salto expressivo de 2019 para 2020. O aumento acompanha os resultados da B3. No ano passado, havia 1,7 milhão de CPFs cadastrados em agentes de custódia (esse número pode contabilizar o mesmo investidor caso ele possua conta em mais de uma corretora). Até setembro deste ano já eram 3,07 milhões de cadastrados.

Benefícios

Os novos clientes do banco são atraídos por alguns diferenciais do BTG Pactual digital, como: custos mais baixos de corretagem em renda variável, acesso a uma plataforma estável, conteúdo educacional, assessoria especializada e atendimento humanizado – realizado por telefone, e-mail, chat, WhatsApp e redes sociais 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados. O atendimento é feito por funcionários do próprio banco.

“Nosso serviço é muito bem avaliado. Somos a única plataforma de investimentos do Brasil com quatro selos RA 1000 do Reclame Aqui. A nota atual é de 8,8 de um máximo de 10. Já nossa avaliação na App Store é de 4,7, enquanto no Google Play é de 4,1 de um total de 5, o que mostra a robustez e a estabilidade de nosso app”, aponta Zanlorenzi.

O perfil do investidor da plataforma do BTG Pactual digital é bem diversificado. “Temos clientes de todos os gêneros, idades e situações financeiras”, diz o executivo. “Em nossos morning calls [serviço que fornece informações para investidores e profissionais do mercado antes da abertura do pregão], são mais de 3.000 pessoas acompanhando nossas lives. Hoje, esse tipo de conteúdo está ao alcance de todos.”

Fora da zona de conforto

Informação é uma ferramenta cada vez mais valiosa para vencer a insegurança dos brasileiros em relação à bolsa. Nos Estados Unidos, país considerado referência no mercado de capitais, pelo menos 52% das famílias investiam em ações de forma direta e indireta em 2016, segundo dados do Fed, banco central americano. Aqui, essa porcentagem não chega a 1,5%.

Para Zanlorenzi, o investidor brasileiro resiste à mudança de migração da renda fixa para a variável porque ação nunca foi uma opção para a maioria. “As pessoas ainda têm medo do desconhecido, de sair da zona de conforto”, explica.

Também é difícil para o investidor se acostumar com a volatilidade da bolsa. “Com a renda fixa, ele sabe que sempre vai crescer, mesmo na baixa. Só rende menos”, justifica. “Já com a renda variável é preciso ter paciência para aguentar os solavancos no meio do caminho.”

Mas o executivo ressalta que é preciso ter o dobro de atenção em relação aos conteúdo disponível, principalmente em redes sociais. “Procurar uma assessoria financeira é importante para entender os riscos, e sozinho é mais doloroso”, afirma Zanlorenzi. “O ideal é começar gradualmente.” Por isso, o banco dedica um núcleo de atendimento exclusivo à renda variável a fim de orientar o cliente do BTG Pactual digital sobre onde e como investir.