Bolsa Família final 6 recebe auxílio de R$ 300 nesta quinta-feira

A Caixa paga nesta quarta-feira, 24, a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, no valor de R$ 300, para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 6.

Ao todo, mais de 16,3 milhões de pessoas cadastradas no Programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a primeira parcela do auxílio emergencial extensão e receberão, no total, R$ 4,3 bilhões durante o mês de setembro.

Para quem recebe o Bolsa Família nada muda. O recebimento do auxílio de R$ 300 atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de Autoatendimento, Unidades Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.