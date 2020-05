Bolsa Família com final 4 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

A Caixa paga, quinta-feira, 21, a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para as pessoas inscritas no Bolsa Família, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 4. Cerca de dois milhões beneficiários devem receber o valor.

O calendário de pagamento segue o número do NIS, assim, o final 1, 2 e 3 já receberam. Veja abaixo:

Final NIS 1: 18 de maio

Final NIS 2: 19 de maio

Final NIS 3: 20 de maio

Final NIS 4: 21 de maio

Final NIS 5: 22 de maio

Final NIS 6: 25 de maio

Final NIS 7: 26 de maio

Final NIS 8: 27 de maio

Final NIS 9: 28 de maio

Final NIS 0: 29 de maio

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Apesar do feriado ter sido antecipado na cidade de São Paulo, os bancos funcionam normalmente hoje. Um dos motivos de não pararem foi devido ao pagamento do auxílio emergencial.