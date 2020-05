Bolsa Família com final 3 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

A Caixa paga, quarta-feira, 20, a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para as pessoas inscritas no Bolsa Família, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 3.

O calendário de pagamento segue o número do NIS, assim, o final 1 e 2 já receberam no início da semana. Veja abaixo:

Final NIS 1: 18 de maio

Final NIS 2: 19 de maio

Final NIS 3: 20 de maio

Final NIS 4: 21 de maio

Final NIS 5: 22 de maio

Final NIS 6: 25 de maio

Final NIS 7: 26 de maio

Final NIS 8: 27 de maio

Final NIS 9: 28 de maio

Final NIS 0: 29 de maio

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Apesar do feriado ter sido antecipado na cidade de São Paulo, os bancos funcionam normalmente. Um dos motivos de não pararem foi devido ao pagamento do auxílio emergencial.

Atualização

Na última segunda-feira, o governo federal determinou a suspensão das atualizações cadastrais de beneficiários do Bolsa Família enquanto o auxílio emergencial de R$ 600 estiver sendo pago. Também estão paralisadas “ações de administração de benefícios”, como o bloqueio ou suspensão do pagamento. A medida já está em vigor.

Ao determinar as suspensões, o Ministério da Cidadania afirma considerar a necessidade de evitar aglomerações de pessoas que poderiam expor ao coronavírus os integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família e os cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento.