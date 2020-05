Bolsa Família com final 2 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

A Caixa paga, nesta terça-feira, 19, a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para as pessoas inscritas no Bolsa Família, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 2. Cerca de 1,9 milhão de pessoas recebem o benefício.

Na quarta-feira, 20, o benefício do auxílio será depositado para Bolsa Família com NIS final 3 e assim por diante. Os últimos a receberem serão os beneficiários com final 0 no dia 29 de maio. Veja calendário abaixo:

Final NIS 1: 18 de maio

Final NIS 2: 19 de maio

Final NIS 3: 20 de maio

Final NIS 4: 21 de maio

Final NIS 5: 22 de maio

Final NIS 6: 25 de maio

Final NIS 7: 26 de maio

Final NIS 8: 27 de maio

Final NIS 9: 28 de maio

Final NIS 0: 29 de maio

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Fora do Bolsa Família

O pagamento da segunda parcela do auxílio para quem não faz parte do Bolsa Família seguirá outro calendário e terá início na próxima quarta-feira, 20. São dois diferentes, um para o recebimento em poupança social e outro para saque em espécie para poupança social e transferência automática dos recursos dessa poupança para contas já existentes.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Neste momento, a segunda parcela será paga apenas para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. O calendário da segunda parcela para os trabalhadores que receberam a primeira após o dia 30 de abril ainda será divulgado pelo Ministério da Cidadania, bem como o calendário da terceira parcela do benefício.

Calendário da segunda parcela- Poupança Social

20 de maio: nascidos em janeiro e fevereiro

21 de maio: nascidos em março e abril

22 de maio: nascidos em maio e junho

23 de maio: nascidos em julho e agosto

25 de maio: nascidos em setembro e outubro

26 de maio: nascidos em novembro e dezembro

Segunda parcela (saque) – Poupança Social e demais públicos

30 de maio: nascidos em janeiro

1 de junho: nascidos em fevereiro

2 de junho: nascidos em março

3 de junho: nascidos em abril

4 de junho: nascidos em maio

5 de junho: nascidos em junho

6 de junho: nascidos em julho

8 de junho: nascidos em agosto

9 de junho: nascidos em setembro

10 de junho: nascidos em outubro

12 de junho: nascidos em novembro

13 de junho: nascidos em dezembro