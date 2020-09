Black Friday brasileira: pacotes de viagens estão com descontos de até 40%

As operadoras de turismo também aderiram à Semana do Brasil, a chamada Black Friday brasileira. E a oportunidade para quem está pensando em viajar nos próximos meses. A semana de promoções começou no dia 3 de setembro e termina dia 13, próximo domingo.

Na CVC, os pacotes domésticos chegam a ter 40% de desconto e parcelamento em até 12 vezes sem juros e sem entrada. São mais de 1.000 destinos em todo o país. Entre os destaques estão um pacote com saída para outubro de oito dias para Natal sai a partir de 1.098 reais por pessoa, incluindo aéreo de SP (ida e volta) e sete noites de hospedagem.

Já quem deseja ir até o Rio de Janeiro, também em outubro, encontra opções de pacotes a partir de 864 reais, com aéreo de SP (ida e volta) e cinco noites de hospedagem.

Entre as marcas que operam via agentes de viagens, as consolidadoras aéreas RexturAdvance e Esferatur estão oferecendo tarifas promocionais, com remarcações gratuitas, para diversos destinos no Brasil e no mundo, como forma de estimular o planejamento das viagens internacionais assim que as fronteiras sejam reabertas.

Na RexturAdvance, há passagens para Miami a partir de 295 dólares (saindo de Brasília), com parcelamento em até cinco vezes sem juros. Para Paris, com saída de São Paulo, há opções de passagens a partir de 450 dólares, com possibilidade de parcelar em até 12 vezes sem juros e remarcação sem multas. Já com a Esferatur, algumas oportunidades são com parcelamento em até 12 vezes sem juros: Porto, com saída de Salvador, a partir de 444 dólares, e Genebra, saindo de São Paulo, a partir de 487 dólares.

A Trend oferece tarifas reduzidas em hospedagens: há diárias para Salvador, com café da manhã, a partir de 114 reais. Já a Visual Turismo, operadora que trabalha com produtos de luxo e segmentados, oferece opções de pacotes em resorts pelo Brasil, em destinos como São Paulo e regiões Nordeste e Sul.

Um pacote de cinco noites para Maceió, em sistema all inclusive, sai a partir de 10 vezes de 299,20 reais sem juros por pessoa e ainda oferece cortesia para uma criança de até 12 anos no mesmo quarto dos pais. Já cinco noites em Foz do Iguaçu, com café da manhã, saem a partir de 10 vezes de 92,80 reais por pessoa, com cortesia para uma criança de até 7 anos no mesmo quarto dos pais. Os dois pacotes ainda incluem traslado privativo (ida e volta) e seguro-viagem.

Passagens aéreas

Além de pacotes, há promoções de passagens aéreas. Na Submarino Viagens, há passagens em até 12 vezes sem juros, seguro-viagem com até 30% de desconto, além de cupons promocionais para diversos pacotes de viagens pelo Brasil.

Na GOL, há passagens aéreas a partir de 109,47 reais. No site da Companhia, o www.voegol.com.br, o consumidor encontra, em cada uma das regiões, tarifas internacionais e domésticas, saindo de diversas localidades.

A companhia aérea anunciou, na última semana, uma parceria com a SpinPay que permite parcelamento sem juros com cartões de crédito e, durante a Semana Brasil, a aquisição do GOL+ conforto a 1,00 real para quem utilizar o novo método de pagamento.

As ofertas em bilhetes aéreos, dentro da Semana Brasil, são válidas até 8h00 do dia 14 de setembro. Todos os voos da GOL são operados com aeronaves Boeing 737, de última geração, e o GOL+ Conforto permite ao passageiro optar por ter mais espaço entre as poltronas.

Na Latam, ha promoções para voos internacionais em classes Premium Business e Premium Economy. As passagens estarão disponíveis para compra até as 23h59 desta sexta-feira, 11 de setembro, para voos a ser realizados entre 1º de outubro de 2020 e 31 de março de 2021.

Na categoria Premium Business, partindo de São Paulo, há ofertas a partir de 6.651,03 reais (ida e volta, incluindo taxas) para voos a Lisboa, a partir de 7.682,64 reais (ida e volta, incluindo taxas) para Madri ou a partir de 7.153,39 reais (ida e volta, incluindo taxas) para Frankfurt.

Quem quiser viajar aos Estados Unidos, Miami e Nova York também participará dos descontos da Semana do Brasil da Latam. Em cabine Premium Business e partindo de São Paulo para Miami tem preços a partir de 8.746,41 reais (ida e volta, incluindo taxas) e Nova York a partir de 9.357,76 reais (ida e volta, incluindo taxas).

Na categoria Premium Economy, há ofertas de passagens aéreas para Santiago, de São Paulo, a partir de 1.612,61 reais (ida e volta, incluindo taxas), ou para Montevidéu, a partir de 1.883,19 reais.

Todos os bilhetes podem ser adquiridos pelo site www.latam.com, lojas Latam, Latam Travel e agências de viagem. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes* em qualquer cartão de crédito aceito pela companhia.