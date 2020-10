BDRs: 72 novas empresas estão disponíveis a partir desta segunda-feira

Quem gosta de investir em ações estrangeiras terá acesso a um novo lote de empresas. A partir desta segunda-feira, 72 novos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) passam a ser negociados na B3. Na lista há empresas como AstraZeneca, Unilever, Mitsubishi UFJ Financial Group e América Móvil.

O novo lote é composto por empresas originalmente da Ásia, Europa, África e América Latina e são listadas nas bolsas americanas (Nyse e Nasdaq). São empresas do setor farmacêutico, comunicação, mineração, energia, hotelaria e tabaco. Veja lista completa abaixo:

Nome País Bolsa Setor de Atuação Ticker BDR ABB Ltd Suíça NYSE Industrial A1BB34 Aegon NV Holanda NYSE Financeiro A1EG34 América Móvil SAB de CV México NYSE Comunicação A1MX34 AngloGold Ashanti Ltd África do Sul NYSE Mineração A1UA34 Argenx SE Holanda NASDAQ Farmacêutico A1RG34 Ascendis Pharma A/S Dinamarca NASDAQ Farmacêutico A1SN34 AstraZeneca PLC Reino Unido NYSE Farmacêutico A1ZN34 Autohome Inc China NYSE Comunicação A1TH34 Banco Santander Chile Chile NYSE Financeiro B1SA34 Barclays PLC Reino Unido NYSE Financeiro B1CS34 BeiGene Ltd China NASDAQ Farmacêutico B1GN34 BHP Group PLC Australia NYSE Mineração B1BL34 Bilibili Inc China NASDAQ Tecnologia B1IL34 BioNTech SE Alemanha NASDAQ Farmacêutico B1NT34 BP PLC Reino Unido NYSE Energia B1PP34 British American Tobacco PLC Reino Unido NYSE Tabaco B1TI34 China Life Insurance Co Ltd China NYSE Financeiro L1FC34 China Mobile Ltd Hong Kong NYSE Comunicação C1HL34 China Petroleum & Chemical Corp China NYSE Energia C1HI34 Chunghwa Telecom Co Ltd Taiwan NYSE Comunicação C1HT34 CNOOC Ltd China NYSE Energia C1EO34 Credit Suisse Group AG Suíça NYSE Financeiro C1SU34 Dr Reddys Laboratories Ltd Índia NYSE Farmacêutico R1DY34 Ecopetrol SA Colômbia NYSE Energia E1CO34 Enel Americas SA Chile NYSE Utilidades E1NI34 Equinor ASA Noruega NYSE Energia E1QN34 Ericsson LM Telephone Co Suécia NASDAQ Comunicação E1RI34 Galapagos NV Bélgica NASDAQ Farmacêutico G1LP34 GDS Holdings Ltd China NASDAQ Comunicação G1DS34 GlaxoSmithKline PLC Reino Unido NYSE Farmacêutico G1SK34 Gold Fields Ltd África do Sul NYSE Mineração G1FI34 HDFC Bank Ltd Índia NYSE Financeiro H1DB34 HSBC Holdings PLC Reino Unido NYSE Financeiro H1SB34 Huazhu Group Ltd China NASDAQ Hotelaria H1TH34 ICICI Bank Ltd Índia NYSE Financeiro I1BN34 Infosys Ltd Índia NYSE Tecnologia I1FO34 InterContinental Hotels Group PLC Reino Unido NYSE Hotelaria I1HG34 iQIYI Inc China NASDAQ Comunicação I1QY34 KB Financial Group Inc Coreia do Sul NYSE Financeiro K1BF34 KT Corp Coreia do Sul NYSE Comunicação K1TC34 Lloyds Banking Group PLC Reino Unido NYSE Financeiro L1YG34 Melco Resorts & Entertainment Ltd Hong Kong NASDAQ Hotelaria M1LC34 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Japão NYSE Financeiro M1UF34 Mobile TeleSystems PJSC Rússia NYSE Comunicação M1BT34 National Grid PLC Reino Unido NYSE Utilidades N1GG34 Natwest Group PLC Reino Unido NYSE Financeiro N1WG34 New Oriental Education & Technology Group Inc China NYSE Escolas E1DU34 Nice Ltd Israel NASDAQ Comunicação N1IC34 Novartis AG Suíça NYSE Farmacêutico N1VS34 Novo Nordisk A/S Dinamarca NYSE Farmacêutico N1VO34 ORIX Corp Japão NYSE Financeiro I1XC34 Pinduoduo Inc China NASDAQ Comunicação P1DD34 POSCO Coreia do Sul NYSE Mineração P1KX34 Prudential PLC Reino Unido NYSE Financeiro P1UK34 PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Indonésia NYSE Comunicação T1LK34 RELX PLC Reino Unido NYSE Serviços comerciais R1EL34 Royal Dutch Shell PLC Holanda NYSE Energia RDSA35 Ryanair Holdings PLC Irlanda NASDAQ Aviação R1YA34 Sibanye Stillwater Ltd Africa do Sul NYSE Mineração S1BS34 SK Telecom Co Ltd Coreia do Sul NYSE Comunicação S1KM34 Smith & Nephew PLC Reino Unido NYSE Farmacêutico S1NN34 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japão NYSE Financeiro S1MF34 TAL Education Group China NYSE Escolas T1AL34 Tenaris SA Luxembrugo NYSE Industrial T1SS34 Teva Pharmaceutical Industries Ltd Israel NYSE Farmacêutico T1EV34 Unilever NV Reino Unido NYSE Cosméticos U1NL34 Vipshop Holdings Ltd China NYSE E-Commerce V1IP34 Vodafone Group Public LTD Company Reino Unido NASDAQ Comunicação V1OD34 Weibo Corp China NASDAQ Comunicação W1BO34 Westpac Banking Corp Austrália NYSE Financeiro W1BK34 WPP PLC Reino Unido NYSE Comunicação W1PP34 ZTO Express Cayman Inc China NYSE Delivery Z1TO34

Com a chegada das novas empresas na B3, o investidor brasileiro agora tem acesso a um total de 671 BDRs.

No final do mês passado, a B3 anunciou a redução do lotes padrões de BDRs. Desta maneira, a quantidade mínima negociada de BDRs Não Patrocinados Nível I passou de 10 para 1 unidade. Já os BDRs Patrocinados Nível II ou III passaram de 100 unidades para 1 unidade.

Em 11 de agosto, a CVM divulgou a mudança da regra de acesso aos BDRs ampliando à pessoa física. A partir desta data, a B3 passou a trabalhar na operacionalização do produto, submetendo seus regulamentos para aprovação da CVM. Somente após a validação da autarquia, o produto fica disponível para o investidor de varejo.

Investir em BDRs?

O aumento da lista de BDRs é positiva para o mercado brasileiro. Entretanto, a equipe de analistas da Exame Research orienta sobre o cuidado à exposição cambial e a dificuldade em fazer a avaliação correta de volatilidade.

“Quanto mais houver posição sem hedge na carteira maior será a exposição ao dólar. Além disso, apessoa física, sozinha, pode acabar incorrendo em riscos acima do seu perfil de investidor. Por isso, não basta apenas observar a rentabilidade, mas a performance ajustada ao risco tomado.”