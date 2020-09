Bancos oferecem juros baixos e taxas especiais na Semana do Brasil

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que 16 bancos participam da Semana do Brasil, conhecida como a Black Friday brasileira. O evento começou nesta quinta-feira, 3, e termina dia 13 de setembro.

Segundo a Febraban, os bancos disponibilizarão ofertas em serviços bancários, descontos em renegociação de dívidas e condições especiais na contratação de crédito.

“A campanha ganha ainda mais força neste ano, em que fomos afetados pela pandemia, e é preciso engajar todos os setores da sociedade para a retomada econômica de nosso país”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Entre as instituições financeiras que participam neste ano estão ABC Brasil, Alfa, Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banrisul, Bradesco, BRB (Banco de Brasília), BTG, BV, Caixa, Daycoval, Digimais, Itaú, Mercantil do Brasil e Santander.

Promoções e condições especiais

O Banco do Brasil informou que oferecerá descontos tanto para pessoas físicas como jurídicas. Entre os destaques estão prazo de 180 dias para pagar a primeira parcela no empréstimo consignado e redução de até 25% nas taxas de juro em caso de renegociação de dívidas em atraso. Veja condições abaixo:

Banco do Brasil

Pessoa física

Empréstimo consignado: ca rência de até 180 dias para pagar a 1ª prestação e p arcelamento até 96 meses, crédito liberado na hora

BB crédito salário: c arência de até 180 dias para pagar a 1ª prestação e p arcelamento até 96 meses, com pagamento das parcelas em conta-corrente e liberação do crédito na hora

BB crédito automático: c arência de até 59 dias para pagar a 1ª prestação. Parcelamento até 72 meses, com pagamento das parcelas em conta-corrente e liberação do crédito na hora

BB crédito benefício (aposentados e pensionistas do INSS): c arência de até 59 dias para pagar a 1ª prestação e parcelamento até 72 meses, com pagamento das parcelas em conta-corrente e liberação do crédito na hora

Antecipação 13º salário: a ntecipação de 13° salário válida até 13 de setembro

renegociação de dívidas em atraso com redução de até 25% nas taxas de juro

Pulseira Ourocard ( dispositivo que o cliente pode utilizar para realizar compras por aproximação nas funções crédito e débito sem a necessidade do uso do cartão) por 20 reais

Cartão personalizado: p edido de Ourocard personalizado com valor promocional de 1 real

Pagamento de contas com cartão de crédito: i senção de tarifa para pagamento de contas utilizando a função crédito do Ourocard

Parcelamento da fatura: p arcelamento do saldo total da fatura do cartão de crédito com condições especiais

Ourocap: v ouchers de 30 reais para usar em serviços de parceiros a cada 3.000 reais contratados em Ourocap pagamento único

Seguro auto: 50 cupons extras para concorrer a mais de 400.000 reais em prêmios na promoção Perfil de Ganhador na contratação ou renovação de Seguro auto

Seguro residencial: 1.000 pontos Livelo na contratação de seguro residencial com valor a partir de 59 reais mensais ou 700 reais no pagamento à vista

Se guro pra Vida: 2.000 pontos Livelo na contratação de Seguro pra Vida com valor a partir de 125 reais mensais ou 1.500 reais no pagamento à vista

Consórcio: 15% de desconto na taxa de administração na contratação de consórcios auto ou moto

Corretagem reduzida: a ções, fundos imobiliários e ETFs com taxa de corretagem a partir de 1,90 real

CDB : CDB prefixado com condições diferenciadas

LCA pré: prefixado com condições diferenciadas

Pessoa jurídica

BB Giro Digital com taxas especiais

BB Giro Empresa com carência de seis meses para o pagamento da primeira parcela

BB Giro Corporate com carência de 12 meses para o pagamento da primeira parcela

Antecipação de recebíveis: desconto de boletos a partir de 0,56% a.m. e antecipação das vendas com cartão a partir de 0,72% a.m.

Maquininha Cielo Lio com isenção de aluguel por três meses para novas afiliações

Pagamento de contas com cartão com taxas diferenciadas para pagamento de contas com Ourocard empresarial ou empreendedor PJ

Ourocard empresarial: 1.000 pontos no programa de relacionamento Ponto pra sua Empresa na aquisição do cartão

Domicílio Cielo: pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao trazer as vendas com cartão para a Cielo no BB

Folha de pagamentos: pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao contratar a Fopag do BB

Cobrança: pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao passar a emitir boletos no BB

CDB prefixado PJ com condições diferenciadas

Renegociação de dívidas com desconto de até 25% nas taxas de juro

Seguro de vida empresarial Flex com primeira parcela grátis em contratos a partir de 100 reais mensais

Seguro empresarial: devolução de 15% do valor contratado em contratos a partir de 167 reais mensais ou 2.000 reais pagos à vista

Consórcio autos e motos com desconto de 15% na taxa de administração

BB Dental com devolução do valor da primeira parcela do BB Dental PJ em 90 dias

Comex: treinamentos em negócios internacionais em promoção e inscrição gratuita em lives sobre proteção financeira

Câmbio: isenção total de tarifa em contratos de câmbio importação ou exportação fechados via internet (válido para a primeira contratação de 2020)

Isenção da cesta de benefícios PJ por até seis meses na abertura de conta para novos clientes

Caixa

No período da campanha, a Caixa oferece taxas e condições especiais no crédito direto. Para os clientes que contratarem o CDC linha de crédito pessoal sem garantias e sem destinação de uso, as taxas variam de 1,99% a 2,79% ao mês, a depender da análise de crédito e do relacionamento do cliente

O banco também oferece desconto de 20% na taxa de administração para contratação do consórcio imobiliário e de automóvel e de 10% no prêmio líquido dos seguros residencial e multirrisco empresarial. Os clientes que contratarem durante o período o seguro de vida na modalidade de pagamento mensal, poderão utilizar 40% do valor da parcela contratada (mínimo de 10 reais e máximo de 50 reais ) para compra de produtos. Para ter acesso ao benefício, o cliente deverá acessar o site (https://bonuz.com/), se cadastrar e resgatar a recompensa.

Os descontos incluem ainda fundos de investimento, que estão com o valor de aplicação reduzido durante o período da campanha. Os interessados devem acessar o site: www.caixa.gov.br/semanabrasil.

Bradesco

O Bradesco disponibilizou uma página com todas as ofertas. O endereço é https://banco.bradesco/semanadobrasil/. As medidas são válidas tanto para pessoa física como jurídica. Veja algumas abaixo:

Pessoa física

Crédito parcelado: taxas a partir de 0,99% a.m.

Financiamento de veículos: taxas a partir de 0,59% a.m

Renegociação de dívidas: parcelamento em até 72x pra você ficar em dia com o banco

Previdência privada: planos individuais sem valor mínimo para contratação ou portabilidade

Pessoa jurídica

Antecipação de recebíveis: contrate com taxas a partir de 1,19% a.m.

Financiamento de veículos: taxas a partir de 0,59% a.m.

Renegociação de dívida: parcelamento em até 72x para sua empresa ficar em dia com o banco

Santander

O Santander informou que os clientes poderão participar por meio do aplicativo do banco, na sessão Shopping Santander. Os produtos e serviços terão condições especiais como descontos, cashback, benefícios em parceiros, entre outros.

C6 Bank

O C6 Bank dará desconto de até 40% para compras online no cartão de crédito do banco. O cliente receberá por e-mail a relação de todas as ofertas que vão de games online, cursos de idiomas e capacitação, acessórios e vestuários, cervejas e chocolates, até eletrodomésticos e produtos para a casa. A campanha vai até o dia 13 de setembro e, em alguns casos, é preciso inserir um código de desconto fornecido pelas marcas no momento da compra.