Bancos Mercantil e Santander leiloam imóveis com descontos de até 60%

Os bancos Santander e Mercantil do Brasil leiloam mais de 100 imóveis em setembro com até 60% de desconto nos preços. Os eventos serão conduzidos pelo leiloeiro no site oficial da empresa nos dias 16, 22 e 25.

Os imóveis estão localizados nos estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e contam com lances de arrematação que variam de R$ 2.900 a R$ 29,9 milhões.

O leilão de imóveis residenciais do banco Santander acontecerá no dia 16 de setembro e inclui 60 apartamentos e casas localizados em diversas regiões do Brasil. Dentre as opções de pagamento, destaque para o financiamento em até 420 meses com taxa de 6.99% a.a + TR e utilização do FGTS para pagamento do sinal.

Já o Banco Mercantil do Brasil realizará dois leilões: um no dia 22 e outro no dia 25. A condição de pagamento varia de acordo com o imóvel, sendo 50% do lance pago no ato do arremate e o restante parcelado em até 12 vezes.

Serviço

Leilão do Santander

Data: 16/09

Horário: 15h

Número de imóveis: 60

Site

Leilão do Banco Mercantil do Brasil

Data: 22/9 a 25/9

Horário: 11h

Número de imóveis: 52

Site