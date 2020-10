Bancos leiloam 573 imóveis em outubro com até 60% desconto

No mês de outubro, bancos leiloam 573 imóveis, que já têm lances abertos para interessados, que podem participar de forma on-line. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos, galpões, áreas rurais e prédios comerciais, ocupados e desocupados.

Os bens estão localizados nos seguintes estados: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Santa Catarinha, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Ceará, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amazonas, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

É possível encontrar 252 lotes de diversas instituições financeiras, como Santander, Bradesco, Banco Inter, Pan, Safra e Daycoval. Os valores estão abaixo do mercado, e o pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido. Os lances vão de R$ 11 mil a R$ 124, milhões.

Entre as oportunidades, está um apartamento de 246 metros quadrados no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Enquanto no primeiro leilão é possível dar lances a partir de R$ 2,5 milhões, no segundo leilão o valor de avaliação cai para R$ 1,2 milhão, ou seja, um desconto de 50%.

Em outro apartamento, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, avaliado em R$ 606 mil no primeiro leilão, é possível dar lances a partir de R$ 244 mil no segundo leilão, desconto de 60%.

Para participar da negociação e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo.