Bancos apostam em contas e cartões para adolescentes e crianças

O Itaú Unibanco lança nesta segunda-feira, 12, um cartão de crédito adicional para maiores de 12 anos. O produto está vinculado ao cartão de quem já é cliente do Itaú e o interessado pode solicitá-lo em nome de jovens, parentes ou não. Até hoje, o banco apenas permitia adicionais para jovens com mais de 16 anos.

O cartão oferece ao adolescente os mesmos benefícios a que o titular tem direito e pontua nos mesmos programas de fidelidade. Os gastos efetuados no adicional também contam para desconto ou até isenção de anuidade do cartão dele e daquele a que ele está atrelado.

Cada compra realizada com o cartão adicional pode gerar um alerta para o titular, que chega via SMS, como serviço contratado. O limite é definido pelo adulto responsável ou compartilhado com ele, a depender da preferência manifestada na solicitação do produto — condição que pode ser alterada a qualquer momento.

Em agosto, o next, banco digital do Bradesco já havia lançado um produto com foco no público menor de idade. Chamada de nextJoy, a conta gratuita foi criada para o público de até 17 anos, uma parcela de 54 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados do IBGE.

Desenvolvido em um novo app integrado à conta next dos pais ou responsáveis legais, que podem ter gerenciamento total da conta, o nextJoy oferece serviços como cartão de débito, transferências e soluções de educação financeira, como “mesada programada” e “missões”, tarefas educativas para o usuário realizar com recompensas não financeiras.

Desde julho o banco Inter oferece uma Conta Kids, voltada para crianças e adolescentes. Também gratuita, a conta oferece possibilidade de investimentos em renda fixa como CDB, LCI, LCA e poupança, além de acesso a fundos de investimento e previdência privada.

Para abrir uma Conta Kids é necessário que o menor de idade tenha CPF e RG, que serão solicitados junto com os documentos do responsável. Caso não seja o pai ou a mãe, será preciso enviar junto com a foto do documento de identificação, algum documento que comprove a guarda. Com a aprovação da conta e documentos, os pais receberão um cartão de débito com o nome do filho.