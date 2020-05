Bancos abrirão na segunda-feira em São Paulo

O feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 antecipado para o dia 25 de maio não irá alterar o funcionamento dos bancos em São Paulo. Na segunda-feira, as agências abrirão das 10h às 14h.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as atividades operacionais seguirão inalteradas, para assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população, inclusive a continuidade do crédito da segunda parcela do auxílio emergencial, que começou a ser feito no último dia 18.

A Febraban recomenda aos clientes e usuários da rede bancária que evitem ao máximo deslocamento às agências, uma vez que estarão funcionando de forma contingenciada, com equipes reduzidas.

Com a atividade bancária, as datas de vencimento de contas de concessionárias e cobrança no dia 25 não sofrerão alteração. Segundo a Federação, a Secretaria Nacional do Consumidor informou que não há nenhuma normativa ou motivação que pudesse prorrogar o vencimento de boletos.

Por fim, a Febraban agradeceu aos profissionais do setor bancário, que continuam se empenhando para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população.