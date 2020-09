Banco Pan paga 111% do CDI em investimento a partir de R$ 1

O Banco Pan anunciou nesta terça-feira, 22, que pagará 111% do CDI para os clientes da conta digital. Trata-se de um CDB (Certificado de Depósito Bancário) com liquidez diária e investimento mínimo no valor de 1 real.

A aplicação pode ser feita por meio do aplicativo da conta digital do banco Pan. A conta é 100% online, não tem tarifa de manutenção, e dá direito a um pacote gratuito de transferências, saques, depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de diversos produtos de crédito e outros serviços. Em nota divulgada, o banco destacou que a navegação no app do banco não consome a internet do celular.

O banco explicou que a aplicação visa democratizar este tipo de investimento entre os clientes e destaca destaca que o CDB pode ser utilizado como reserva de emergência devido à liquidez diária.

“Seguimos expandindo a oferta de produtos em nossa plataforma com o intuito de atender por completo as necessidades de nossos clientes. Neste caso, o CDB pode ser utilizado como reserva de emergência, já que tem liquidez diária, ou até mesmo para realizar objetivos de médio e longo prazo como a entrada em para compra de um carro ou fazer uma viagem”, disse Diogo Ciuffo, diretor de Banco Digital e Meios de Pagamento no Pan.