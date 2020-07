Banco PAN oferece a seus clientes acesso a consultas médicas mais baratas

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, ser atendido rapidamente por um bom médico pode fazer toda diferença. Por isso, o Banco PAN fez uma parceria com a plataforma de benefícios de saúde Avus para oferecer a seus clientes a possibilidade de fazer triagem da covid-19 pela internet, além de consultas presenciais com médicos e dentistas por preços mais acessíveis.

Durante dois meses, o acesso à plataforma será gratuito para os correntistas do PAN e depois – para aqueles que quiserem continuar com o serviço – o valor passa para 4,90 reais para um titular e dois dependentes. A economia nas consultas, exames e medicamentos chega a variar entre 55% e 85%.

A iniciativa faz parte da estratégia do PAN de oferecer serviços que geram valor para os clientes. O banco já tem parceria com a Veloe, de tag para pedágios e pedágios, com a Grão, de educação financeira, com drogarias e, em breve, deve anunciar um acordo com uma empresa de telefonia móvel.

“Temos convergência de público com a Avus, pois atendemos as classes C, D e E. O objetivo é oferecer os serviços deles para os nossos clientes e os nossos serviços para os clientes deles”, afirma Henry Maeda, superintendente de parcerias e novos negócios do Banco PAN. “Se houver muita adesão, poderemos até criar novos serviços, como financiamento de tratamentos médicos ou odontológicos mais caros.”

Fundada há quatro anos, Avus viu o seu faturamento crescer quase 1.000% durante a pandemia. “O nosso foco são pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, mas não querem depender do sistema básico de saúde”, afirma Diego Cerqueira de Lima, CEO da Avus. Ao todo, a plataforma dá acesso a serviços médicos e odontológicos a 40 milhões de pessoas, entre elas, funcionários do aplicativo iFood e consultoras da Avon.

Segundo Lima, o crescimento da Avus foi financiado com dinheiro dos sócios. “Mas estamos abertos a investimentos de fundos. Queremos iniciar a internacionalização da companhia, e precisamos de gasolina no tanque para acelerar.” A princípio, os primeiros destinos serão o México e os Estados Unidos.